Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взяткеКомсомольская правда - Кемерово 00:49
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела
Комсомольская правда - Кемерово02:42
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Обновлено в 04:25
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Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
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Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
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Политика
Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского
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Происшествия
Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
Обновлено в 07:06
Происшествия
Беглов выразил соболезнования родным погибших в «Шереметьево»
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Транспорт
Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду
Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов
По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
Обновлено в 05:18
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность
Обновлено в 07:13
Общество
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Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
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Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Общество
В России упростят правила установления инвалидности
Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Футбол
Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
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Политика
Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов
Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
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Происшествия
В Мурманской области самолет провалился под лед
Россиянин, управлявший частным двухмоторным самолетом «Ч-22», проверял работу двигателей на льду озера Лумболка.
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Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
СК оглашает возможные причины катастрофы в Шереметьево
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять
Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
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Кино
Сценарист «Тёмного рыцаря» напишет ремейк «Восставшего из ада»
Сценарист «Тёмного рыцаря» Дэвид С. Гойер напишет и спродюсирует новую версию фильм ужасов 1987 года «Восставший из ада».
Обновлено в 06:48