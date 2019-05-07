Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взяткеКомсомольская правда - Кемерово 00:49

В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке

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