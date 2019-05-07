Происшествия

Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взяткеКомсомольская правда - Кемерово 00:49

В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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Замначальника кузбасской полиции задержали по подозрению в крупной взятке

Кузбасс03:17

Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела

Комсомольская правда - Кемерово02:42

Названа причина задержания замначальника полиции Кузбасса

VSE42 Новости00:01

Замначальника полиции Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

КузПресс02:31

Замначальника полиции Кузбасса задержали по подозрению в получении взятки

ТАССвчера в 23:25

Подозреваемый в получении взятки замначальника кузбасской полиции отстранён от должности

Avoka.do04:37

Высокопоставленного кузбасского полицейского подозревают во взяточничестве

Сибдепо02:40
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Политика

Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники

Президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий в предстоящие майские праздники, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
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Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера

Минюст обнародовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года в ответ на иск издания и группы Electronic Privacy Information Center (EPIC) о нарушении закона о свободном доступе к информации.
Обновлено в 02:32
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

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Сын Гарри и Меган Маркл, скорее всего, не станет принцем

Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл, возможно, будет носить титул графа Дамбартона, сообщает телеканал Sky News.
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Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Экономика

Минфин РФ предложил ЦБ скрывать реорганизации банков из-за санкций

Минфин России порекомендовал Центробанку не раскрывать информацию о реорганизации кредитных учреждений в случае, если руководство последних находится под зарубежными санкциями.
Обновлено в 06:33
Политика

Луценко открыл уголовное производство против советника Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко зарегистрировал уголовное производство в отношении советника избранного президента Украины Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Названы ошибки экипажа сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 07:06
Происшествия

Беглов выразил соболезнования родным погибших в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 04:05
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (НИИ ТСК) разработал проект нового стандарта укладки асфальта, согласно которому укладывать новое дорожное полотно можно будет в том числе в неблагоприятных погодных условиях по заказу федерального дорожного агентства (Росавтодора).
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Москве закрыли 11 лабораторий по изготовлению фальшивых документов

По данным ФСБ, участники преступного сообщества "создали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, бланков и печатей с целью организации незаконной миграции".
Обновлено в 05:18
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика

Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность

Обновлено в 07:13
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Возросло число госпитализированных после ЧП в Шереметьево

Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Общество

В России упростят правила установления инвалидности

Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что скоро подпишет документ, упрощающий правила признания людей инвалидами.
Обновлено в 05:58
Энергетика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
Обновлено в 06:12
Футбол

Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

Обновлено в 03:28
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Мурманской области самолет провалился под лед

Россиянин, управлявший частным двухмоторным самолетом «Ч-22», проверял работу двигателей на льду озера Лумболка.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100

Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

СК оглашает возможные причины катастрофы в Шереметьево

Обновлено вчера в 05:47
Футбол

Александр Егоров: Бумаля за удар Фернандо надо было удалять

Кто-то должен был увидеть это грубое нарушение, но сработали плохо.
Обновлено в 05:11
Кино

Сценарист «Тёмного рыцаря» напишет ремейк «Восставшего из ада»

Сценарист «Тёмного рыцаря» Дэвид С. Гойер напишет и спродюсирует новую версию фильм ужасов 1987 года «Восставший из ада».
Обновлено в 06:48
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