Происшествия
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взяткеКомсомольская правда - Кемерово 00:49
В Кузбассе задержан заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Безлюдько. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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Из-за взятки в 500 тысяч рублей замначальника кузбасской полиции стал фигурантом уголовного дела
Комсомольская правда - Кемерово02:42
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В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.
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Общество
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Обновлено в 09:10
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По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
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Происшествия
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Происшествия
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Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
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Хоккей
Защитник Мусин вернулся в «Ак Барс»
«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен – в Казань вернулся Дамир Мусин, нижнекамский клуб получил денежную компенсацию https://t.co/1tMnzIUxOo pic.twitter.com/halCsJRdpg— ХК Ак Барс (@hcakbars) 7 мая 2019 г.
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Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после приземления в московском аэропорту Шереметьево не выключили двигатели.
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Происшествия
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Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
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Политика
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Армия и оружие
В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе
Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
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Глава Промсвязьбанка рассказал, что, по прогнозам, к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70 процентов контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения кредитного ресурса.
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Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
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