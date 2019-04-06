Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должностиРИА Новости вчера в 20:50

Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела в отношении нее, сообщила РИА Новости в пресс-службе суда.
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