Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должностиРИА Новости 20:50
"Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела", - рассказали в пресс-службе.
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Заместителя главы Минздрава Якутии отстранили от должности по решению суда
Московский Комсомолец20:17
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Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 11:08
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В России испытали новейший зенитный комплекс «Панцирь-СМ»
Воздушно-космические войска (ВКС) России испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено в 20:20
Политика
Польша хочет получить от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена получить от Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.
Обновлено в 21:31
Армия и оружие
Украинские радикалы и пограничники устроили бой в Донбассе
Снайпер «Правого сектора» (организация запрещена в России) открыл огонь по украинским пограничникам, сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:00
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении Министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Ливийская национальная армия маршала Хафтара пошла в наступление
Обновлено 04 апреля в 01:20
Армия и оружие
Словакия исключила возможность присутствия войск США в стране
Спикер парламента республики Андрей Данко заявил, что Братислава будет настаивать на отсутствии подобных положений в готовящемся договоре о сотрудничестве сторон в сфере обороны Председатель парламента Словакии, лидер Словацкой национальной партии, входящей в правительственную коалицию республики, Андрей Данко назвал недопустимым возможное присутствие в стране войск США, сообщает Словацкое радио.
Обновлено в 20:26
Политика
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
Обновлено в 20:52
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона
Ранее адвокат топ-менеджера заявил, что прокуроры изъяли у него телефон, документы, записные книжки и дневники, а также паспорт и мобильный телефон его жены.
Обновлено в 22:38
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко назвал смешной сдачу анализов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского и призвал их не обманывать украинцев.
Обновлено в 12:15
Политика
Страны G7 намерены противостоять России в киберпространстве
Страны «Большой семерки» намерены усилить борьбу против ряда угроз в киберпространстве, которые, по их мнению исходят от России.
Обновлено в 11:36
Общество
The Telegraph (Великобритания): хорошие упражнения при боли в пояснице (The Telegraph UK)
Боль в пояснице может быть парализующей и непреодолимой, но, по данным международной страховой компании «Бупа» (Bupa), ежегодно ее испытывает каждый третий из нас.
Обновлено в 18:10
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Хоккей
Кучеров прокомментировал побитый им рекорд Могильного
Нападающий "Тампы Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров прокомментировал то, что побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:41
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро
Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 22:53
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева позволить главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену въехать на Украину.
Обновлено в 19:34
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Политика
Вооруженные люди попытались напасть на дом экс-президента Мексики
Группа вооруженных людей попыталась напасть на дом экс-президента Мексики Висенте Фокса, сообщил сам бывший глава государства.
Обновлено в 21:25
Экономика
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Жена Порошенко утаила, что родилась на ядерном полигоне
Супруга действующего президента Украины Марина Порошенко родилась не в Киеве, как считалось, а в известном советском городе–полигоне Семипалатинске.
Обновлено в 12:24