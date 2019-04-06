Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должностиРоссийская газета вчера в 23:37
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела. Об это сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Напомним, чиновницу обвиняют в превышении полномочий.
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Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
Обновлено в 03:53
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Единоборства
Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
Обновлено в 02:50
Политика
ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Авто
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет
В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии
По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар
Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Транспорт
Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
Гаджеты
Apple хочет отказаться от iTunes
Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Общество
Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше
От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов
Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Челси» интересуется Левандовски
По информации источника, несмотря на возможный трансферный бан, лондонский клуб подыскивает замену Гонсало Игуаину, который вернётся в "Ювентус" в конце сезона.
Обновлено в 04:07
Политика
Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
Важное за сутки
Названы снижающие давление продукты
Обновлено вчера в 07:00