Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должностиРоссийская газета вчера в 23:37

Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела. Об это сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Напомним, чиновницу обвиняют в превышении полномочий.
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Замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую отстранили от должности на время расследования уголовного дела

Эхо Москвы05:02

В Якутии завели дело против замминистра здравоохранения

YakutiaPrime.ru04 апреля в 16:17

Замминистра здравоохранения Якутии временно отстранили от должности

РИА Новостивчера в 20:50

Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

RT на русскомвчера в 19:47

Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

РБКвчера в 12:05

Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности на время расследования дела о закупках ланч-боксов

Новая газетавчера в 12:39

Экс-замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая дала эксклюзивный комментарий по поводу возбужденного уголовного дела

Якутия 24вчера в 23:35
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В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
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Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.
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ZDF объявил о «вторжении» России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

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Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в Неву

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В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара сообщила о взятии аэропорта Триполи

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Авто

Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в апреле

Обновлено в 03:29
Армия и оружие

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет

В России упало производство самолетов, космических кораблей и ракет. Подсчеты Росстата приводит РБК.
Обновлено вчера в 04:30
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

На подземной парковке жилого дома в Москве произошел пожар

Возгорание произошло на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 03:53
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 6 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 09:03
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Apple хочет отказаться от iTunes

Корпорация Apple планирует отказаться от сервиса iTunes.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
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Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено 05 апреля в 11:07
Общество

Названы вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

От 400 до 700 тысяч рублей готовы платить в Туле претенденту на вакансию «VP PROD».
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.
Обновлено в 04:20
Гаджеты

Студенты обманули Apple почти на 1 млн долларов

Двое китайских студентов обманули компанию Apple почти на 1 млн долларов – они обменивали поддельные iPhone на настоящие, после чего их продавали.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Координатор ОБСЕ встретился с властями ЛНР

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш провёл переговоры в Луганске с представителями самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
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«Челси» интересуется Левандовски

По информации источника, несмотря на возможный трансферный бан, лондонский клуб подыскивает замену Гонсало Игуаину, который вернётся в "Ювентус" в конце сезона.
Обновлено в 04:07
Политика

Россия попросила США остановить оккупацию территории в районе Рукбана

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает американскую прекратить незаконную оккупацию территории в районе лагеря Рукбан в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:51
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Обновлено вчера в 07:00
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