Происшествия
Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должностиРоссийская газета вчера в 23:37
Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела. Об это сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Напомним, чиновницу обвиняют в превышении полномочий.
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Заместителя главы Минздрава Якутии отстранили от должности по решению суда
Московский Комсомолецвчера в 20:17
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