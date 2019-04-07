Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должностиРоссийская газета вчера в 23:37

Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела. Об это сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Напомним, чиновницу обвиняют в превышении полномочий.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия Грузовик сбил женщину с ребенком на «Скандинавии» в Ленобласти В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Общество Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.

Происшествия В Европе арестованы десятки албанских мафиози На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Наука Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.

Политика Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Здоровье Новая медицинская специальность появится в России В России появится новая специальность с 2020 года – врач физической и реабилитационной медицины, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Музыка В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.

Политика На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».

Космос Астрономы обнаружили необычную мертвую галактику Исследователи нашли мертвую галактику ZF-COSMOS-20115, которая отличалась небывалыми темпами образования новых звезд.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Наука Ученые назвали главную причину рака Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.

Общество Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировок на лице Кумира молодежи музыканта Ивана Дремина, более известного как рэпер Face не взяли в армию.

Происшествия Прокуратура Токио попросила суд допросить жену Карлоса Гона Прокуратура Токио попросила суд санкционировать допрос Кэрол Гон, жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, арестованного ранее на этой неделе.

Культура Картину Ивана Шишкина отправят в космос В Госдуме поддержали инициативу «Роскосмоса» отправить картину художника Ивана Шишкина на орбиту, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Происшествия Более десяти человек задержали по делу о стрельбе в Дании В результате случившейся стрельбы погиб один человек, четыре находятся в больнице. Полиция задержала 14 подозреваемых.

Шоу-бизнес Лолита назвала размер своей пенсии Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.

Политика Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".