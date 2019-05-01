Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцамИзвестия 09:16

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство. Об этом он заявил в среду, 1 мая, в эфире украинского «5 канала».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украинский замминистра заявил, что Киев будет отбирать украинские паспорта у получателей российских

Московский Комсомолец14:35

В Киеве придумали, что делать с получившими паспорта РФ жителями Донбасса

ФАН07:56

В Киеве захотели лишать гражданства за получение паспорта РФ

Газета.Ru09:51

В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

РБК09:37

Жителям Донбасса пригрозили лишением гражданства Украины из‐за российских паспортов

Телеканал 360°09:29

Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса

Lenta.ru08:08

В Киеве предложили лишать гражданства жителей Донбасса с паспортами РФ

Пятый канал11:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Легендарный вратарь Икер Касильяс, который провел большую часть карьеры в мадридском "Реале", а последние четыре года выступает за португальский "Порту", перенес инфаркт миокарда.
Обновлено в 14:14
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено в 06:58
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Театры

В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Технологии

Второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 начал работу и дал первый ток

Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 синхронизирован с сетью и вышел на мощность 240 МВт.
Обновлено в 14:35
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram в некоторых странах заявил о сбое в работе социальной сети.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море

Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

Обновлено в 13:00
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Политика

Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:03
Футбол

Главным арбитром финала женской Лиги чемпионов назначена россиянка

Обновлено в 12:17
Авто

Опубликованы первые фото новой Lada Granta Sport

В начале апреля текущего года российская компания «АвтоВАЗ» приступила к дорожным тестам своего нового седана Lada Granta Sport, выкатив новинку в камуфляже.
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Обновлено в 06:38
Политика

В Крыму американские общественники-миротворцы подписали соглашение

Иностранные делегаты, общаясь с представителями СМИ, выразили надежду, что данное соглашение будет очередной подвижкой в сторону мира и дружелюбия между странами, подданные которых подписали в Крыму данный документ.
Обновлено в 12:53
Футбол

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов

«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
Обновлено в 05:21
Футбол

Семак поужинал с болельщиками «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак провел ужин с болельщиками.
Обновлено в 14:24
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное