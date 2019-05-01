Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцамИзвестия 09:16
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство. Об этом он заявил в среду, 1 мая, в эфире украинского «5 канала».
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Украинский замминистра заявил, что Киев будет отбирать украинские паспорта у получателей российских
Московский Комсомолец14:35
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В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
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Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
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Авто
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В начале апреля текущего года российская компания «АвтоВАЗ» приступила к дорожным тестам своего нового седана Lada Granta Sport, выкатив новинку в камуфляже.
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В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией
Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.
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Шоу-бизнес
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12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
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Музыка
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Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Хоккей
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В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
В Крыму американские общественники-миротворцы подписали соглашение
Иностранные делегаты, общаясь с представителями СМИ, выразили надежду, что данное соглашение будет очередной подвижкой в сторону мира и дружелюбия между странами, подданные которых подписали в Крыму данный документ.
Обновлено в 12:53
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов
«Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Барселоне 1 мая.
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Семак поужинал с болельщиками «Зенита»
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Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
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Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
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