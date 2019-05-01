Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцамИзвестия 09:16

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство. Об этом он заявил в среду, 1 мая, в эфире украинского «5 канала».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею Киева лишать гражданства Украины за получение российского

RT на русском12:58

В Киеве предложили лишать гражданства жителей Донбасса с паспортами РФ

Пятый канал11:44

Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса

Lenta.ru08:08

В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

РБК09:37

Жителям Донбасса пригрозили лишением гражданства Украины из‐за российских паспортов

Телеканал 360°09:29

В Киеве захотели лишать гражданства за получение паспорта РФ

Газета.Ru09:51

В Киеве придумали, что делать с получившими паспорта РФ жителями Донбасса

ФАН07:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу

Обновлено в 11:50
Политика

Официально: Владимир Стрючков уволен с поста министра здравоохранения

В правительстве Пензенской области сегодня, 1 мая, официально подтвердили отставку министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова.
Обновлено в 11:13
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Музыка

Участие Алсу в «Евровидении-2019» подтвердил ее директор

Директор певицы Алсу Сергей Фадеев подтвердил ее участие в "Евровидении-2019". Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 06:02
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Авто

Названы самые популярные французские марки и модели в России

Первая реализовала в стране 382 автомобиля, что на 42,2% хуже, а вторая показала отрицательную динамику на 35% до 356 проданных авто.
Обновлено в 09:47
Авто

Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

Обновлено в 09:11
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин уравнял бумажный и электронный полисы ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий запрет на перестрахование при ОСАГО и уравнивающий статус бумажного и электронного полисов.
Обновлено в 11:44
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Политика

Путин дал российским чиновникам полгода на продажу иностранных активов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому государственным служащим в течение полугода придется избавиться от своих финансовых активов за границей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:32
Культура

СМИ сообщили о госпитализации режиссера Чухрая

Обновлено в 00:08
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фотографию в бикини

После беременности Полина Гагарина сильно поправилась, но после родов ей невероятно быстро удалось привести себя в порядок.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено в 13:09
Кино

Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Обновлено в 10:15
Политика

Госсекретарь США заявил о возможности военной операции в Венесуэле

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил, что Вашингтон способен при необходимости организовать военную операцию в Венесуэле.
Обновлено в 09:03
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

В Ираке задержали шпиона ИГ*, причастного к казни 40 человек

Иракская военная разведка объявила о задержании шпиона террористической группировки "Исламское государство"*, который причастен к казни 40 человек, в провинции Найнава на севере страны.
Обновлено в 09:03
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено в 06:54
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное