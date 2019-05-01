Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцамИзвестия 09:16

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство. Об этом он заявил в среду, 1 мая, в эфире украинского «5 канала».
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В Киеве предложили лишать гражданства Украины за получение паспорта РФ

Комсомольская правда10:55

В Киеве предложили лишать украинского гражданства жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

Эхо Москвы11:31

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Известия09:16

В Киеве предложили лишать гражданства Украины получивших российское

РБК09:37

Жителям Донбасса пригрозили лишением гражданства Украины из‐за российских паспортов

Телеканал 360°09:29

В Киеве захотели лишать гражданства за получение паспорта РФ

Газета.Ru09:51

Киев пригрозил новым россиянам из Донбасса

Lenta.ru08:08
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Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика

Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле

Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Гаджеты

Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году

Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Политика

Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия

1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские

В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
Обновлено в 10:35
Футбол

«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Единоборства

Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено в 10:00
Авто

Назвали топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 08:40
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика

Путин уволил главу столичного ГИБДД

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.
Обновлено в 11:41
Политика

Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:04
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Теннис

Кузнецова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Праге

Обновлено в 10:11
Хоккей

Защитник Батыршин стал игроком «Автомобилиста»

В «Автомобилист» перешел защитник Рафаэль Батыршин. Клуб из Екатеринбурга согласовал с игроком однолетний контракт.
Обновлено в 06:11
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины

Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку

Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07
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