Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцамИзвестия 09:16
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство. Об этом он заявил в среду, 1 мая, в эфире украинского «5 канала».
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Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году
Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
Обновлено в 07:04
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Происшествия
1 мая в Париже: российскую журналистку избили полицейские
В Париже во время освещения первомайской манифестации пострадала российская журналистка.
Обновлено в 10:35
Футбол
«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ
В среду, 1 мая в Испании состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:24
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Единоборства
Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено в 10:00
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика
Путин уволил главу столичного ГИБДД
Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко.
Обновлено в 11:41
Политика
Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:04
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Общество
В Петербурге началось первомайское шествие
По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Теннис
Кузнецова проиграла Тайхман во втором круге турнира в Праге
Обновлено в 10:11
Хоккей
Защитник Батыршин стал игроком «Автомобилиста»
В «Автомобилист» перешел защитник Рафаэль Батыршин. Клуб из Екатеринбурга согласовал с игроком однолетний контракт.
Обновлено в 06:11
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
Экс-дипломат назвал вышиванку и мову символами регресса Украины
Вышиванки и мова стали для огромного числа жителей Украины символами колоссального упадка и регресса, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку
Одной из участниц акции в Петербурге при задержании сломали руку Кандидат в депутаты муниципального образования Сампсониевское Наталья Баринова при задержании получила перелом руки.
Обновлено в 08:07