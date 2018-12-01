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Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире на телеканале ZIK.

Замминистра напал на депутата Верховной рады в прямом эфире

Политика Политика Джордж Буш — младший подтвердил смерть своего отца

Политика Политика Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите "двадцатки" не общались, но поприветствовали друг друга.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные успешно выполнили пуск модернизированной ракеты ПРО «На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил успешно проведён очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — цитирует РИА Новости сообщение.

Политика Политика В Раде хотят запретить въезд на Украину российским женщинам Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову повлиять на ограничения на въезд в страну российским мужчинам.

Политика Политика Финский журналист уличил россиян в «отоплении квартир без надобности» "Граждане нефтяной державы привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и разъезжая на огромных прожорливых джипах", — заявил Конттинен.

Политика Политика Песков рассказал о письме Коэна в Кремль Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн действительно обращался в администрацию Кремля с вопросами о строительстве здания и просил организовать встречу с ее руководством, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика В Германии призвали закрыть порты для российских судов Генеральный секретарь немецкого "Христианско-демократического союза" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя инцидент с нарушением украинскими кораблями границы России, призвала Евросоюз и США обсудить возможность закрытия своих портов для российских судов из Азовского моря, об этом сообщает журнал Stern.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео с моделью российского сверхскоростного вертолета Видеоролик с моделью перспективного российского сверхскоростного вертолета был продемонстрирован на YouTube-канале "Телестудия Роскосмоса".

Политика Политика Порошенко назвал сроки проведения объединительного собора на Украине Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный собор" церкви в стране может пройти в середине декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Северокорейский солдат перебежал в Южную Корею Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею через границу между двумя странами.

Политика Политика Госдеп указал на нарушения при проведении выборов в Грузии Государственный департамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии, указав при этом на нарушения при проведении голосования.

Политика Политика Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии дело Хашукджи и Йемен Госсекретарь США Майк Помпео провел в пятницу встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром, стороны обсудили конфликт в Йемене и расследование смерти журналиста Джамаля Хашукджи, сообщил госдеп в пятницу.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

Политика Политика Захарова рассказала о мягких мерах России в Керченском проливе Братское отношение к Украине удерживало российских пограничников от более серьезных мер в отношении кораблей, осуществлявших провокацию в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».