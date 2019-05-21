Происшествия

В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей СидашRostof.ru 03:58

В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: следствие просит суд арестовать замгубернатора Ростовской области

ТАСС08:08

Источник: у ростовского замгубернатора при обыске нашли дорогие часы

РИА Новости06:27

Источник: задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш

Donnews.ru03:06

В Ростове задержали замгубернатора Сергея Сидаша

161.ru03:33

В кабинете замгубернатора Сергея Сидаша проходит обыск — источник 1Rnd.ru

1rnd.ru03:15

Спецслужбы задержали замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша

Блокнот Ростов-на-Дону03:53

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Интерфакс03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива

Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Политика

Воронеж посетит Дмитрий Медведев

Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»

В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие

Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США

Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских

Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Кино

Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках

Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Технологии

Производитель процессоров «Байкал» сменил гендиректора

О возможном уходе господина Махсона 16 мая сообщало отраслевое издание CNews, называя причиной тот факт, что компания не смогла вовремя создать микропроцессор в рамках субсидированного Минпомторгом проекта.
Обновлено в 11:41
Политика

Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Экономика

ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
Политика

Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому

Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Общество

Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты

Adobe выпустила видеоредактор Rush для Android

Компания Adobe выпустила для Android-устройств универсальный видеоредактор Premiere Rush.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье

В России зафиксировали рост заболеваемости раком

В России за последнее десятилетие выросло число больных раком, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.
Обновлено в 09:40
Наука

Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением

Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено в 05:05
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Транспорт

В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное