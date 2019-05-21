Происшествия
В Ростове задержан замгубернатора Ростовской области Сергей СидашRostof.ru 03:58
В Ростове задержан заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергей Сидаш, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах региона.
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Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Ижевске SSJ 100 сняли с рейса из-за протекания топлива
Самолет выполнял руление по взлетно-посадочной полосе, когда выяснилось, что из бака подтекает топливо, сообщает Life.ru.
Обновлено в 09:57
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
В здании на шоссе Революции в Санкт-Петербурге обнаружили тело владельца завода «Сантех». Рядом находилась штурмовая винтовка Beretta.
Обновлено в 11:46
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Технологии
Производитель процессоров «Байкал» сменил гендиректора
О возможном уходе господина Махсона 16 мая сообщало отраслевое издание CNews, называя причиной тот факт, что компания не смогла вовремя создать микропроцессор в рамках субсидированного Минпомторгом проекта.
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Политика
Меньше говорить: Кучма дал совет Зеленскому
Бывший украинский президент Леонид Кучма дал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому несколько советов.
Обновлено в 10:10
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Гаджеты
Adobe выпустила видеоредактор Rush для Android
Компания Adobe выпустила для Android-устройств универсальный видеоредактор Premiere Rush.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
В России зафиксировали рост заболеваемости раком
В России за последнее десятилетие выросло число больных раком, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.
Обновлено в 09:40
Наука
Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением
Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено в 05:05
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Транспорт
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро закроют в субботу, 25 мая, в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской ветки подземки, сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
Обновлено в 09:23