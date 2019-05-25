Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставкуЭксперт ЮГ вчера в 15:02

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области. Губернатор Василий Голубев подписал указ о его освобождении с 27 мая.
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Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку

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Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года.
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