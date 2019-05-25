Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставкуЭксперт ЮГ вчера в 15:02
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области. Губернатор Василий Голубев подписал указ о его освобождении с 27 мая.
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Из правительства Ростовской области ушел ещё один верный соратник Голубева
Блокнот Ростов-на-Донувчера в 15:20
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Donnews.ruвчера в 14:54
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Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира по хоккею Борис Михайлов заявил о том, что не понимает где были нападающие сборной России на прошедшем матче с Финляндией в полуфинале ЧМ-2019.
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