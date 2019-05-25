Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставкуDon24 вчера в 14:56
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 27 мая подписал глава региона Василий Голубев. Как сообщает пресс-служба губернатора, Юрий Молодченко решил уволиться по собственному желанию.
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Донской губернатор освободил от занимаемой должности Юрия Молодченко
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Мертенс: «Хочу побить рекорд Гамшика. Остаюсь в „Наполи“»
Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс после завершения сезона в итальянском первенстве отметил, что не покинет стан неаполитанцев, пока не побьёт рекорд словака Марека Гамшека по количеству забитых мячей.
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