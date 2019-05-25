Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставкуDon24 вчера в 14:56

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 27 мая подписал глава региона Василий Голубев. Как сообщает пресс-служба губернатора, Юрий Молодченко решил уволиться по собственному желанию.
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Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Rostov gazetaвчера в 14:01

Лишился ещё одного зама губернатор Василий Голубев

Большой Ростоввчера в 13:01

Донской губернатор освободил от занимаемой должности Юрия Молодченко

Правительство Ростовской областивчера в 12:50

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку

Don24вчера в 14:56

Губернатор Ростовской области Василий Голубев расстался со своим заместителем

Donnews.ruвчера в 14:54

Замгубернатора Ростовской области по экономразвитию уволился с должности

Donday.ruвчера в 14:39

Из правительства Ростовской области ушел ещё один верный соратник Голубева

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 15:20
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Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено вчера в 11:26
Кино

Ридли Скотт ведет переговоры с Walt Disney о продолжении «Чужого»

Которое становится носителем для нового существа.
Обновлено в 00:28
Хоккей

Бывший тренер сборной России: финны сыграли выше всяких похвал

Думаю, даже прыгнули выше головы. Финны играли очень дисциплинированно и терпеливо.
Обновлено в 01:43
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит

Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT

Руководителем американской компании с самой большой зарплатой назван генеральный директор Tesla Илон Маск, его заработок составляет $2,28 млрд.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка

Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 11:24
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Наука

Учёные МГУ разработали систему ранней диагностики рака мочевого пузыря

Международная коллаборация учёных с участием сотрудников МГУ имени М.В. Ломоносова создала простой и высокочувствительный тест, выявляющий развитие уротелиального рака мочевого пузыря и верхних мочевых путей на ранней стадии.
Обновлено 24 мая в 05:53
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом

По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года

Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 19:20
Политика

В Италии пройдут выборы в Европарламент

Если на выборах в национальный парламент в марте прошлого года партия Сальвини набрала 17% голосов (став первой в правоцентристской коалиции, в которую также входили "Вперед, Италия" и "Братья Италии"), то сейчас ее рейтинг увеличился почти вдвое и достигает 30%.
Обновлено вчера в 17:06
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол

Мертенс: «Хочу побить рекорд Гамшика. Остаюсь в „Наполи“»

Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс после завершения сезона в итальянском первенстве отметил, что не покинет стан неаполитанцев, пока не побьёт рекорд словака Марека Гамшека по количеству забитых мячей.
Обновлено в 01:43
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Не поливайте грязью сборную! Она этого не заслужила. Мнение Рабинера

Суоми с детства играют по одной и той же системе, которая у них от зубов отскакивает.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением

Директор школы села Чаранг в Якутии получил ножевое ранение, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в пресс-службе МВД Якутии.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Роскосмос собирается увеличить грузоподъемность «Ангары»

Денежные средства в размере 9,1 миллиард рублей планируется потратить на разработку и изготовление усовершенствованного кислородно-водородного разгонного блока работы «Двина-КВТК» для экологически чистой ракеты-носителя «Ангара».
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Наука

Раскрыта новая стратегия предотвращения праздничного набора веса

Ученые из Университета Джорджии раскрыли новую стратегию, которая позволит предотвратить праздничный набор веса.
Обновлено 23 мая в 06:35
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет

Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.
Обновлено вчера в 23:35
Гаджеты

Wi-Fi-альянс ограничил членство Huawei

Wi-Fi-альянс заявил, что принял решение ограничить членство китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 15:08
Кино

Фанаты «Игры престолов» массово отписываются от HBO

Фанаты "Игры престолов" начали массово отписываться от телеканала HBO после выхода финальной серии саги.
Обновлено вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Алена Краснова не поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения

Многие подписчики не понимают такое отношение Красновой к членам семьи супруга, а сама она предпочитает не комментировать информацию.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Обострение на Донбассе: штаб оккупантов жалуется на потери

Утром 25 мая штаб украинских оккупантов сообщил об обострении ситуации на линии фронта и потерях (санитарной и безвозвратной), которые понесли ВСУ на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:20
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Василий Юрьевич Голубев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года.
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