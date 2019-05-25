Политика
Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставкуDon24 14:56
Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 27 мая подписал глава региона Василий Голубев. Как сообщает пресс-служба губернатора, Юрий Молодченко решил уволиться по собственному желанию.
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Донской губернатор освободил от занимаемой должности Юрия Молодченко
Правительство Ростовской области12:50
Из правительства Ростовской области ушел ещё один верный соратник Голубева
Блокнот Ростов-на-Дону15:20
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Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
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Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
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NYT: разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе
Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд).
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Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
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