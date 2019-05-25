Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставкуDon24 14:56

Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 27 мая подписал глава региона Василий Голубев. Как сообщает пресс-служба губернатора, Юрий Молодченко решил уволиться по собственному желанию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя

Rostov gazeta14:01

Донской губернатор освободил от занимаемой должности Юрия Молодченко

Правительство Ростовской области12:50

Из правительства Ростовской области ушел ещё один верный соратник Голубева

Блокнот Ростов-на-Дону15:20

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко уходит в отставку

Don2414:56

Губернатор Ростовской области Василий Голубев расстался со своим заместителем

Donnews.ru14:54

Замгубернатора Ростовской области по экономразвитию уволился с должности

Donday.ru14:39

Лишился ещё одного зама губернатор Василий Голубев

Большой Ростов13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Хоккей

Тренер Канады не удивился поражению сборной России от Финляндии на ЧМ

Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что команда Финляндии сыграла сильнее России в полуфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 19:25
Здоровье

ВОЗ признала переутомление болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Политика

В НАТО призвали Россию немедленно освободить украинских моряков

Россия должна незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые были арестованы во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В Дагестане произошло повторное землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Авто

Эксперты дали рекомендации по улучшению управляемости автомобиля

Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала «маленькую грудь и толстые ноги»: фото

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и с иронией описала свою фигуру.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова

Певица Жасмин прокомментировала появившиеся в СМИ предположения о том, что она является суррогатной матерью сына Филиппа Киркорова.
Обновлено в 19:04
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу

Полиция привлекла к административной ответственности двух одиннадцатиклассников, участвовавших в БДСМ-шоу на школьном выпускном.
Обновлено в 09:37
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие

Среди плененных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

Обновлено в 18:58
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании

Финальный матч Кубка Испании, проходивший на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, завершился победой «Валенсии» над «Барселоной» со счетом 2:1. У «Валенсии» отличился Кевин Гамейро (21-я минута) и Родриго (33-я минута), у «Барселоны» мяч на счету Лионеля Месси (74-я минута).
Обновлено в 17:21
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено в 15:20
Технологии

NYT: разработку АНБ США применили для хакерской атаки в Балтиморе

Программа под названием EternalBlue, разработанная при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США, была применена для хакерской атаки на системы властей города Балтимор (штат Мэриленд).
Обновлено в 16:11
Общество

Гороскоп на 24 мая: Всех ждет удача

Гороскоп на 24 мая 2019 года уверен: результаты ваших начинаний уже в скором времени порадуют вас.
Обновлено 23 мая в 18:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил машину в кредит

Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Происшествия

СК проверит данные об избиении санитарами психбольницы школьника в Москве

Следователи в Москве проверят информацию СМИ об избиении санитарами психиатрической больницы 15-летнего школьника, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Гаджеты

Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса

Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Как инвалидам и ветеранам отдохнуть на курорте за счёт бюджета

Льготники, которые имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут отдохнуть как минимум две с половиной недели на курорте за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено в 17:27
Хоккей

Вратарь сборной Финляндии: «Надеюсь, завтра мы сможем сотворить еще одну большую победу»

Вратарь сборной Финляндии Кевин Ланкинен прокомментировал победу над командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:10
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Наука

Физики создали карту геометрии электрона

Обновлено в 15:36
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Володина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 председателя Государственной думы Федерального собрания РФ В.Володина к временно оккупированной РФ территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь»,— говорится в ноте.
Обновлено в 13:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Юрьевич Голубев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Ростовской области с 14 июня 2010 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное