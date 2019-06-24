Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»Газета.Ru 06:19

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. В эфире прозвучала информация о низких зарплатах медиков в области.

Общество Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.

Общество Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.

Политика Пушков высмеял заявление Климкина об участии Украины в G20 Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что организаторы саммита «Большой двадцатки» не располагают информацией о приезде президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости.

Политика Глава Ингушетии подает в отставку Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

Футбол Зе Луиш может перейти в китайский клуб 28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.

Политика Украина ответила России по транзиту газа Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Спорт Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии Отмечается, что на проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Происшествия Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.

Политика Порошенко предложил переименовать Грузию Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Происшествия Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.

Футбол Глушаков описал «Спартак» тремя словами Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.

Финансы Сенаторы внесли в Госдуму проект об освобождении от НДС при реализации золота Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении с 1 января 2020 года от НДС при реализации золота, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Премьер Грузии предложил России обсудить отношения двух стран Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ведутся консультации по проведению встречи спецпредставителя премьера страны Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина на тему отношений с Россией.

Экономика Rambler Group хочет провести IPO На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Общество Беглов: новая пешеходная зона появится в Василеостровском районе Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Василеостровский район города предложил открыть новую пешеходную зону в Волжском переулке — рядом с недавно открывшимся после реконструкции Василеостровским рынком.

Общество Абызов сделал предложение возлюбленной из СИЗО Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов сделал своей возлюбленной предложение по видеосвязи из СИЗО.

Политика Украинская делегация обвинила президента ПАСЕ в нарушении регламента Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) потребовал отстранить президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье от сессии, об этом сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Наука Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.

Политика Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.