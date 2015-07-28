Политика
Замглавы администрации президента Украины подал в отставкуИзвестия 10:27
Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский отказался от дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, запланированных на 19 апреля.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Чубайс рассказал о желании уйти на пенсию
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.
Обновлено в 11:39
Спорт
Туктамышева показала лучший результат в карьере
Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Общество
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи
Обновлено в 11:42
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Общество
Дети поучаствовали в «непонятном» слаломе и скатились с горы на пакетах: на Уктусе закрыли сезон
Обновлено в 06:45
Политика
Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС
Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» в 34-м туре АПЛ
Обновлено в 13:26
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Политика
Порошенко рассказал о значении скандальных билбордов с Путиным
Порошенко заявил, что не ставил знак равенства между Путиным и Зеленским.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Политика
СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко
Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Происшествия
На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший
Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Недвижимость
50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года
Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 купили жилые дома.
Обновлено в 09:48
Единоборства
Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ
Обновлено в 12:33
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия
Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети
Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05