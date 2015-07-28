Политика

Замглавы администрации президента Украины подал в отставкуИзвестия 10:27

Замруководителя администрации президента Украины Валерий Кондратюк подал в отставку из-за несогласия с Петром Порошенко.
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Подробнее о событии

Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

Вести.Ru11:27

СМИ: замглавы администрации Порошенко решил уволиться из-за разногласий с президентом

ТАСС11:01

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Известия10:27

Кондратюк: Порошенко считает себя единоличным защитником страны

News.ru10:39

Зампред администрации главы Украины уйдет с поста из-за спора с Порошенко

РБК10:00

После разногласий с Порошенко уволился замглавы его администрации

Газета.Ru08:14

Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Московский Комсомолец07:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Культура

Скончался скульптор Анатолий Дема

Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Политика

Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»

"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский отказался от дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, запланированных на 19 апреля.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Чубайс рассказал о желании уйти на пенсию

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия 1» рассказал, что задумывается об уходе на пенсию, однако ещё не решил, чем заниматься.
Обновлено в 11:39
Спорт

Туктамышева показала лучший результат в карьере

Спортсменка продемонстрировала лучший результат в карьере, набрав 153,89 балла.
Обновлено вчера в 05:58
Общество

Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи

Обновлено в 11:42
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200

Обновлено в 06:56
Общество

Дети поучаствовали в «непонятном» слаломе и скатились с горы на пакетах: на Уктусе закрыли сезон

Обновлено в 06:45
Политика

Сын Шухевича заявил, что Украина может стать оружием США против ЕС

Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА (запрещенная в России экстремистская организация), депутат Верховной рады Юрий Шухевич заявил, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Ливерпуль» победил «Челси» в 34-м туре АПЛ

Обновлено в 13:26
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено в 06:40
Футбол

Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено в 05:04
Политика

Порошенко рассказал о значении скандальных билбордов с Путиным

Порошенко заявил, что не ставил знак равенства между Путиным и Зеленским.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Милонова избили в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 03:56
Политика

СБУ назвала количество посетивших дебаты Порошенко

Ранее, как писал News.ru, заместитель председателя Национальной полиции страны Александр Фацевич оценил количество посетителей дебатов в пять тысяч человек.
Обновлено в 12:52
Происшествия

На пруду в Подмосковье перевернулась лодка с рыбаками, есть погибший

Лодка с рыбаками перевернулась на пруду в городском округе Егорьевск Московской области, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 10:30
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Недвижимость

50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года

Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 купили жилые дома.
Обновлено в 09:48
Единоборства

Борец Сурков завоевал бронзовую медаль ЧЕ

Обновлено в 12:33
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

Хозяин дома в Тюмени, где прошла КТО, распространял радикальные материалы в сети

Владелец дома в Тюмени по улице Амурской, 118, который в ночь на 13 апреля штурмовали силовики в рамках контртеррористической операции, Тимур Иналов (он же Медов) распространял в сети радикальные материалы.
Обновлено в 11:16
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
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Валерий Витальевич Кондратюк
Украинский военный деятель
Украинский военный, генерал-лейтенант, заместитель главы Администрации президента Украины с 15 октября 2016 года.
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