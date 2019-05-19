Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуРБК 07:39
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook.
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Политика
Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины
Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
Обновлено в 03:27
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Авто
Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии
Land Rover Defender 2020 был замечен фотошпионами на индийских дорогах.
Обновлено в 03:52
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами
Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.
Обновлено в 06:22
Авто
В продаже появился особый Ford Mustang GT
Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Футбол
Зидан не может сказать про будущее Бэйла в «Реале»
Обновлено в 04:58
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Политика
На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки»
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.
Обновлено в 06:35
Происшествия
МАК завершил расшифровку черных ящиков SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки черных ящиков самолета SSJ-100.
Обновлено 17 мая в 18:24
Происшествия
Ребёнок в Свердловской области разбился, катая отца на квадроцикле
Ребёнок 12-ти лет разбился в Нижнесергинском районе Свердловской области во время поездки за рулём квадроцикла, катая своего отца.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Музыка
Омич хочет подать в суд на Олега Газманова
Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Футбол
Вальверде подтвердил наличие переговоров с Гризманном
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.
Обновлено в 02:19
Музыка
Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали
По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.
Обновлено в 04:23
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Футбол
«Локомотив» не смог победить «Урал» в Екатеринбурге
Обновлено в 06:47
Музыка
Рудковская рассказала, что не хватило Лазареву для победы
Обновлено в 07:16
Экономика
Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать
Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись»
Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Крутого поменяла имидж ради нового клипа
Дочь Игоря Крутого резко поменяла имидж ради съёмок нового клипа. Виктория Крутая не стала раскрывать детали о новом видео.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Трамп может помиловать военных преступников
Президент США Дональд Трамп потребовал подготовить документы, необходимые для помилования нескольких американских военнослужащих, осуждённых за военные преступления.
Обновлено вчера в 19:53
Музыка
Лазарев и Мустафаев провели совместную тренировку перед финалом
Обновлено вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25