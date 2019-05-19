Замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуРБК 07:39

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook.

Политика Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.

Шоу-бизнес Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.

Авто Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии Land Rover Defender 2020 был замечен фотошпионами на индийских дорогах.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул чемпиона WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер удачно отстоял свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, нокаутировав своего соотечественника Доминика Бризила в рамках турнира по профессиональному боксу, прошедшему в Нью-Йорке.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у бывших полковников ФСБ деньгами Напомним, 17 мая стало известно, что у бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева были изъяты наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб.

Авто В продаже появился особый Ford Mustang GT Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.

Политика Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Политика На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки» Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.

Происшествия МАК завершил расшифровку черных ящиков SSJ-100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заявил о завершении расшифровки черных ящиков самолета SSJ-100.

Происшествия Ребёнок в Свердловской области разбился, катая отца на квадроцикле Ребёнок 12-ти лет разбился в Нижнесергинском районе Свердловской области во время поездки за рулём квадроцикла, катая своего отца.

Музыка Омич хочет подать в суд на Олега Газманова Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.

Политика Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.

Футбол Вальверде подтвердил наличие переговоров с Гризманном Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подтвердил информацию, что каталонский клуб ведет переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Музыка Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.

Кино «Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.

Политика Мэй сделает британским депутатам «смелое предложение» по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый, с улучшенным пакетом мер вариант сделки по Brexit.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Шоу-бизнес Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в программе «Звезды сошлись» Известная российская исполнительница, а ныне телеведущая телестройки «Дом-2» Ольга Орлова заменила Леру Кудрявцеву в телепередаче «Звезды сошлись».

Шоу-бизнес Дочь Игоря Крутого поменяла имидж ради нового клипа Дочь Игоря Крутого резко поменяла имидж ради съёмок нового клипа. Виктория Крутая не стала раскрывать детали о новом видео.

Армия и оружие Трамп может помиловать военных преступников Президент США Дональд Трамп потребовал подготовить документы, необходимые для помилования нескольких американских военнослужащих, осуждённых за военные преступления.