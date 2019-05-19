Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуРБК 07:39

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook.
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Вернувшийся на Украину советник Януковича раскрыл план борьбы с Порошенко

Взгляд.ру10:56

Шарий о возвращении Портнова на Украину: Вас ждут еще сюрпризы

SM News05:12

Экс-замглавы администрации Януковича сообщил о возвращении на Украину

RT на русском09:15

Экс-замглавы администрации Януковича раскрыл план борьбы с Порошенко

РИА Новости09:57

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

РБК07:39

Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается

Украина.ру07:02

Бывший замглавы администрации Януковича Портнов вернулся на Украину

Коммерсантъ09:55
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Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке

В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Космос

Ученые дают неутешительный прогноз: Солнце сделает Землю необитаемой

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:12
Политика

Стало известно, чем займется Герман Греф после ухода из Сбербанка

Герман Греф займется технологическим предпринимательством после ухода из Сбербанка.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов

Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Политика

Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.
Обновлено в 12:10
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено в 09:54
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Политика

Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления

Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Игры

Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Политика

Россияне есть на борту задержанного танкера в Египте

На борту задержанного у берегов Египта судна Sea Shark находятся два российских гражданина.
Обновлено в 11:01
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Обновлено в 02:21
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Авто

В продаже появился особый Ford Mustang GT

Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Политика

Премьер Армении призвал утром 20 мая блокировать все здания судов страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.
Обновлено в 12:07
Происшествия

16-летний подросток пострадал от удара током на рыбалке в ТиНАО

В ТиНАО на водоёме в Щербинке 16-летний подросток пострадал от удара током, занимаясь ловлей рыбы.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью

Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.
Обновлено в 11:51
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Музыка

Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей

Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:23
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено в 10:54
Музыка

Омич хочет подать в суд на Олега Газманова

Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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