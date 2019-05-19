Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуРБК 07:39
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции. Фотографию из киевского аэропорта Борисполь он опубликовал в своем Facebook.
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Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке
В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Космос
Ученые дают неутешительный прогноз: Солнце сделает Землю необитаемой
Обновлено вчера в 22:30
Футбол
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в РПЛ
Самарские «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:12
Политика
Стало известно, чем займется Герман Греф после ухода из Сбербанка
Герман Греф займется технологическим предпринимательством после ухода из Сбербанка.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов
Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Политика
Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов.
Обновлено в 12:10
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил от голосования в финале музыкального конкурса «Евровидение» членов белорусского жюри.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Политика
Скандал со Штрахе: прокуратура не нашла на видео состава преступления
Прокуратура Австрии не нашла состава преступления в ранее опубликованном видео, которое может стоить политической карьеры лидеру Австрийской партии свободы (АПС) и со вчерашнего дня бывшему вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе, сообщило радио "ое-1".
Обновлено в 11:55
Игры
Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол
Зидан подвёл итоги сезона для «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги сезона для команды.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
Политика
Россияне есть на борту задержанного танкера в Египте
На борту задержанного у берегов Египта судна Sea Shark находятся два российских гражданина.
Обновлено в 11:01
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Кино
Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»
Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Авто
В продаже появился особый Ford Mustang GT
Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Политика
Премьер Армении призвал утром 20 мая блокировать все здания судов страны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире.
Обновлено в 12:07
Происшествия
16-летний подросток пострадал от удара током на рыбалке в ТиНАО
В ТиНАО на водоёме в Щербинке 16-летний подросток пострадал от удара током, занимаясь ловлей рыбы.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью
Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.
Обновлено в 11:51
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Музыка
Выступление Верки Сердючки на «Евровидении» обескуражило зрителей
Андрей Данилко в роли Верки Сердючки стал одним из приглашенных звезд в финале «Евровидения-2019», прошедшем в Тель-Авиве.
Обновлено в 11:23
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Музыка
Омич хочет подать в суд на Олега Газманова
Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.
Обновлено в 04:24