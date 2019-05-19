Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуРИА Новости 08:04

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину. Портнов опубликовал у себя в Facebook фото из киевского аэропорта Борисполь.
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Замглавы администрации Януковича вернулся в Киев и хочет посадить Порошенко

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Портнов рассказал, кого помимо Порошенко хочет привлечь к ответственности

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Экс-замглавы администрации Януковича рассказал о своих планах на Порошенко

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Вернувшийся на Украину советник Януковича раскрыл план борьбы с Порошенко

Взгляд.ру10:56
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«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов

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Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»

Боремся за возвращение домой узников Кремля.
Обновлено в 10:28
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
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Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Общество

Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube

Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

С 20 мая по 31 августа движение большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время будет ограничено.
Обновлено в 11:49
Футбол

«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти

«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено в 12:29
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

Спасатели потушили пожар в кафе в Анапе, пострадавших нет

Обновлено в 10:38
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол

Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»

33-летний футболист станет играющим тренером бельгийского клуба.
Обновлено в 08:20
Авто

Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x

В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Космос

Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику

Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Игры

21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры

Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов

Обновлено в 13:50
Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости

Заставляйте сердце чаще биться Занятия спортом влияют на создание новых нейронов в мозге, поэтому польза физических нагрузок неоспорима.
Обновлено в 13:30
Политика

Появилось видео с репетиции инаугурации Зеленского

Обновлено в 13:56
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»

Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие

Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.
Обновлено в 07:23
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

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В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
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Бутина записала видеообращение из тюрьмы США

Обновлено в 08:45
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Андрей Владимирович Портнов
Украинский юрист
Советник президента Украины Виктора Януковича в 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. До этого, с 2005 по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель, действующий президент Украины с 7 июня 2014 года. Заслуженный экономист Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, а также украинской премии имени Филиппа Орлика.
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