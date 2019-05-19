Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на УкраинуРИА Новости 08:04
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину. Портнов опубликовал у себя в Facebook фото из киевского аэропорта Борисполь.
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Футбол
«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов
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Политика
Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»
Боремся за возвращение домой узников Кремля.
Обновлено в 10:28
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
С 20 мая по 31 августа движение большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время будет ограничено.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Ростов» обыграл «Зенит» в матче РПЛ благодаря голу с пенальти
«Ростов» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче предпоследнего, 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:55
Футбол
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Обновлено в 12:29
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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
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Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Футбол
Компани сообщил о решении стать играющим тренером «Андерлехта»
33-летний футболист станет играющим тренером бельгийского клуба.
Обновлено в 08:20
Авто
Стартовали продажи 224-сильного Haval F7x
В Китае стартовали продажи «спортивной» версии нового купе-кроссовера Haval F7x — Extreme Sports Edition с 224-сильным двигателем.
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Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Политика
Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
Обновлено в 13:21
Космос
Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Игры
21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры
Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Милан» обыграл «Фрозиноне» и поднялся в зону Лиги чемпионов
Обновлено в 13:50
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
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Здоровье
Волгоградцам рассказали, как сохранить мозг здоровым до старости
Заставляйте сердце чаще биться Занятия спортом влияют на создание новых нейронов в мозге, поэтому польза физических нагрузок неоспорима.
Обновлено в 13:30
Политика
Появилось видео с репетиции инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:56
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования в финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.
Обновлено в 07:23
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Политика
Бутина записала видеообращение из тюрьмы США
Обновлено в 08:45