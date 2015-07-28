Политика
Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с нимРоссийская газета 14:22
Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика
Порошенко сказал, что сделает в случае победы Зеленского
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко, выступая в зале для прессы на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил, что в случае победы Владимира Зеленского с уважением отнесется к выбору украинского народа.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
По данным агентства ТАСС, экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Бомбу времен Второй мировой войны нашли во Франкфурте
Обновлено 12 апреля в 12:43
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено в 07:06
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Энергетика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Общество
«Бессмертный полк» в этом году пройдет под серьезным контролем местных администраций
О согласовании шествий, которое по закону требовалось раньше, когда «Бессмертный полк» только создавался снизу, теперь речи не идет – все уже, очевидно, разрешено администрации по умолчанию.
Обновлено в 11:00
Общество
Второй этап перехода на цифровое телевещание начинается в России
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком
Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Обновлено в 05:10
Футбол
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак»
В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
Обновлено в 14:10
Наука
В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено в 17:57
Экономика
Год наплакал: сколько заработали чиновники и парламентарии
Доходы российских чиновников и парламентариев в этом году снизились.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Вдова экс-президента Союзной республики Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович скончалась в России, передает в воскресенье сербское агентство Танюг.
Обновлено в 15:07
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика
Белый дом назвал шуткой слова Трампа о любви к Wikileaks
Президент США Дональд Трамп, публично говоря в ходе избирательной кампании 2016 года о своей любви к ресурсу Wikileaks, всего лишь шутил, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 16:48
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено в 13:52
Футбол
Черчесов: «Спартак» не приглашал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию СМИ о предложении "Спартака" возглавить команду прошлой осенью, когда в отставку был отправлен Массимо Каррера.
Обновлено в 14:24
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Гаджеты
Olixar разработал чехлы для Samsung Galaxy A80 с выдвижной камерой
При разработке нового чехла для Samsung Galaxy A80 производители столкнулись с необычной задачей – в дизайне аксессуара нужно было учесть используемый пользователем выдвижной механизм селфи-камеры.
Обновлено в 11:53
Хоккей
Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Предыдущим клубом Гусева был СКА. С питерской командой россиянин контракт разорвал.
Обновлено в 14:58
Общество
Роскомнадзор разблокировал ярославское издание «Яркуб»
Доступ к ярославскому изданию «Яркуб», попавшему в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за новости о предполагаемом суициде подростка с аутизмом, восстановлен вечером 14 апреля.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова устроила праздник таинственному возлюбленному
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала, как поздравила с днем рождения своего таинственного возлюбленного.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
В Уганде скончался украинский миротворец
Как сообщает ресурс ukranews.com со ссылкой на штаб украинского контингента в Конго, в госпитале города Кампала (Уганда) скончался украинский офицер, который в качестве военного наблюдателя нес службу в Демократической Республике Конго.
Обновлено в 17:07