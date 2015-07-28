Политика

Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с нимРоссийская газета 14:22

Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Московский Комсомолец07:55

СМИ: замглавы администрации Порошенко решил уволиться из-за разногласий с президентом

ТАСС11:01

Кондратюк: Порошенко считает себя единоличным защитником страны

News.ru10:39

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Известия10:27

Зампред администрации главы Украины уйдет с поста из-за спора с Порошенко

РБК10:00

После разногласий с Порошенко уволился замглавы его администрации

Газета.Ru08:14

Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

Вести.Ru11:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Политика

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Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
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Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

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В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
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В последнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги встречались "Ростов" и "Спартак". Победа осталась за дончанами - 2:1.
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В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

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Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

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России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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