Политика

Замглавы администрации Порошенко уволился из-за разногласий с нимРоссийская газета 14:22

Замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк, курировавший работу спецслужб, еще в феврале написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

Вести.Ru11:27

СМИ: замглавы администрации Порошенко решил уволиться из-за разногласий с президентом

ТАСС11:01

Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Московский Комсомолец07:55

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

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Зампред администрации главы Украины уйдет с поста из-за спора с Порошенко

РБК10:00

После разногласий с Порошенко уволился замглавы его администрации

Газета.Ru08:14

Кондратюк: Порошенко считает себя единоличным защитником страны

News.ru10:39
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