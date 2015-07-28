Политика
Замглавы администрации Порошенко подал в отставкуЭкономика сегодня 13:37
Агентство отмечает, что Кондратюк остается ответственным за направление спецслужб. Причиной его отставки стали недавние заявления главы украинского государства Петра Порошенко.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика
КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов
КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Обновлено в 08:29
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:19
Гаджеты
Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона
Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»
Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Технологии
Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов
Обновлено в 11:19
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Футбол
«Интер» в гостях обыграл «Фрозиноне»
«Интер» нанес поражение «Фрозиноне» в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:31
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Туве девять задержанных сбежали из изолятора
Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Здоровье
Любителям соли угрожает рак
Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
ИП Антов отрицает, что является самым богатым владимирским депутатом
Судя по информации о доходах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области по итогам 2018 года, опубликованной на официальном сайте ЗС, самым богатым народным избранником в 33-ем регионе является Павел Антов (фракция «Единая Россия»): он задекларировал доход почти в 10 миллиардов рублей, а точнее - 9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков
В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Общество
Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак
Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Спорт
Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет
Обновлено в 15:49
Политика
Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»
Белый дом рассматривает вопрос об отправке мигрантов, задержанных в Соединённых Штатах без документов, в «города-убежища», заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.
Обновлено в 12:44
Культура
Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой
Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Фермер в США погиб после нападения казуара
Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Названы разрешенные при зависимости от инсулина продукты
Эксперты назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина.
Обновлено в 14:39
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено 12 апреля в 16:09
Кино
Умерла звезда фильмов Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 14:58
Футбол
Черчесов рассказал о недовольстве поступком Гулиева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.
Обновлено в 15:16