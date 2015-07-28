Замглавы администрации Порошенко подал в отставкуЭкономика сегодня 13:37

Агентство отмечает, что Кондратюк остается ответственным за направление спецслужб. Причиной его отставки стали недавние заявления главы украинского государства Петра Порошенко.

Политика КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.

Происшествия МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.

Гаджеты Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.

Армия и оружие В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора» Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Происшествия В Туве девять задержанных сбежали из изолятора Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.

Политика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Здоровье Любителям соли угрожает рак Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения» Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.

Экономика ИП Антов отрицает, что является самым богатым владимирским депутатом Судя по информации о доходах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области по итогам 2018 года, опубликованной на официальном сайте ЗС, самым богатым народным избранником в 33-ем регионе является Павел Антов (фракция «Единая Россия»): он задекларировал доход почти в 10 миллиардов рублей, а точнее - 9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля.

Происшествия Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.

Общество Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.

Политика Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.

Политика Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища» Белый дом рассматривает вопрос об отправке мигрантов, задержанных в Соединённых Штатах без документов, в «города-убежища», заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.

Культура Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.

Происшествия Фермер в США погиб после нападения казуара Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.

Общество Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.