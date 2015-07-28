Политика

Замглавы администрации Порошенко подал в отставкуЭкономика сегодня 13:37

Агентство отмечает, что Кондратюк остается ответственным за направление спецслужб. Причиной его отставки стали недавние заявления главы украинского государства Петра Порошенко.
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Кондратюк, отвечавший за спецслужбы, уволился из-за разногласий с Порошенко

Вести.Ru11:27

После разногласий с Порошенко уволился замглавы его администрации

Газета.Ru08:14

Кондратюк: Порошенко считает себя единоличным защитником страны

News.ru10:39

Замглавы администрации президента Украины подал в отставку

Известия10:27

Зампред администрации главы Украины уйдет с поста из-за спора с Порошенко

РБК10:00

СМИ: замглавы администрации Порошенко решил уволиться из-за разногласий с президентом

ТАСС11:01

Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Московский Комсомолец07:55
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Политика

КНДР рассматривает возможность покупки у России двух самолётов

КНДР рассматривает возможность покупки двух российских гражданских самолётов, этот вопрос обсуждался во время встречи делегации Госдумы с замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Илем.
Обновлено в 15:05
Происшествия

МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска

Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Обновлено в 08:29
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:19
Гаджеты

Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона

Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.
Обновлено вчера в 05:52
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Полина Гагарина заняла 5 место на шоу «Singer» в Китае

Обновлено в 13:26
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено в 13:48
Технологии

Этим летом сервис проката электрических самокатов Bird придет более чем в 50 европейских городов

Обновлено в 11:19
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено в 16:06
Футбол

«Интер» в гостях обыграл «Фрозиноне»

«Интер» нанес поражение «Фрозиноне» в матче 32-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:31
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Девять задержанных сбежали из помещения изолятора временного содержания в межмуниципальном отделе МВД России Барун-Хемчикский в городе Ак-Довурак в Туве.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Здоровье

Любителям соли угрожает рак

Раньше слова «хлеб да соль» означали гостеприимство, а теперь модные рестораны убирают со столов солонки, так как это, по мнению некоторых, белый яд.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»

Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Экономика

ИП Антов отрицает, что является самым богатым владимирским депутатом

Судя по информации о доходах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области по итогам 2018 года, опубликованной на официальном сайте ЗС, самым богатым народным избранником в 33-ем регионе является Павел Антов (фракция «Единая Россия»): он задекларировал доход почти в 10 миллиардов рублей, а точнее - 9 миллиардов 968 миллионов 140 тысяч 62 рубля.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Найдено тело одного из пропавших под Костромой мальчиков

В Костромской области обнаружили тело одного из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и пропали без вести.
Обновлено в 12:30
Общество

Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард

Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Пол Грингард умер в США на 94-м году жизни.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак

Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их брак продлился всего два года.
Обновлено в 09:24
Политика

Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии

По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Спорт

Тайгер Вудс выиграл «Мастерс» впервые за 11 лет

Обновлено в 15:49
Политика

Нелегалов из США могут отправить в «города-убежища»

Белый дом рассматривает вопрос об отправке мигрантов, задержанных в Соединённых Штатах без документов, в «города-убежища», заявила официальный представитель администрации президента Сара Сандерс.
Обновлено в 12:44
Культура

Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой

Самая дорогая картина в мире — полотно «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — может оказаться подделкой.
Обновлено в 11:12
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Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
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Названы разрешенные при зависимости от инсулина продукты

Эксперты назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина.
Обновлено в 14:39
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Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
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Обновлено 12 апреля в 16:09
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Обновлено в 14:58
Футбол

Черчесов рассказал о недовольстве поступком Гулиева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поведение Аяза Гулиева, который избил пешехода.
Обновлено в 15:16
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Украинский военный, генерал-лейтенант, заместитель главы Администрации президента Украины с 15 октября 2016 года.
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