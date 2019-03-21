Происшествия
Замглавы администрации Чехова задержали после обысковРосбалт 05:40
В здании администрации подмосковного Чехова закончились обыски. По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша. Чиновника взяли в его рабочем кабинете.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.РБК04:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Космос
NASA предлагает направить станцию к луне Нептуна
Сотрудники NASA считают необходимым направить исследовательскую станцию к так называемой луне Нептуна.
Обновлено в 08:55
Политика
Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»
Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Мэй озвучила крайнюю дату начала Brexit
Накануне Мэй направила руководству ЕС официальный запрос об отсрочке даты выхода страны из Евросоюза до 30 июня.
Обновлено в 06:19
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек
Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Футбол
На матче Германия — Сербия задействовали гендерно-нейтральные туалеты
20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет.
Обновлено в 10:44
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Петросян не спешит увольнять Степаненко
Как сообщил другой сотрудник театра юморист Михаил Вашуков, отныне ему пришлось занять место Степаненко в семейных репризах Петросяна.
Обновлено в 05:35
Общество
В Минкультуры появится подразделение по вопросам безопасности музеев
В Минкультуры создадут спецподразделение по вопросам комплексной безопасности учреждений культуры, в первую очередь музеев, сообщил замглавы ведомства Николай Овсиенко по итогам совещания в правительстве в четверг, 21 марта.
Обновлено в 10:03
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 06:22
Кино
Данила Козловский снимет фильм о катастрофе в Чернобыле
Актер и режиссер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский рассказали о проекте фильма про катастрофу в Чернобыле, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Экономика
Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%
Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве
Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Экономика
ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика
Украина захотела сохранить транзит российского газа
Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17
Общество
Штормовой ветер несется на Петербург
Обновлено в 10:52
Кино
В Волгограде скончался актер Петр Зайченко
Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Спорт
Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ
Судьи оценили выступление Коляды на 84,23 балла.
Обновлено в 08:05
Авто
Haval выпустил топовую версию Haval H9 на российский рынок
Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01