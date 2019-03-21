Происшествия

Замглавы администрации Чехова задержали после обысковРосбалт 05:40

В здании администрации подмосковного Чехова закончились обыски. По итогам следственных мероприятий оперативники задержали первого замглавы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша. Чиновника взяли в его рабочем кабинете.
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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

«Дмитрия Фриша задержали в здании администрации после обысков и короткой беседы в его кабинете», — рассказал источник. Собеседник из администрации рассказал, что Фриша посадили в микроавтобус и увезли. Дмитрий Фриш — первый заместитель главы администрации Марины Кононовой.
РБК04:13

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ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РБК04:13

СК и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

ТАСС03:21

Источник сообщил об обысках в администрации Чехова

РИА Новости05:07

После обысков ФСБ задержала замглавы подмосковного города

Lenta.ru05:10

СКР и ФСБ пришли в чеховскую администрацию по делу о незаконном выделении земель

Коммерсантъ05:05

ФСБ задержала первого замглавы администрации Чехова

РЕН ТВ04:59

Замглавы администрации Чехова задержали после обысков

Росбалт05:40
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Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Космос

NASA предлагает направить станцию к луне Нептуна

Сотрудники NASA считают необходимым направить исследовательскую станцию к так называемой луне Нептуна.
Обновлено в 08:55
Политика

Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»

Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".
Обновлено вчера в 23:49
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика

Мэй озвучила крайнюю дату начала Brexit

Накануне Мэй направила руководству ЕС официальный запрос об отсрочке даты выхода страны из Евросоюза до 30 июня.
Обновлено в 06:19
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

В результате крушения парома в Ираке погибли 60 человек

Около 60 человек погибли после переворота парома в реке Тигр около туристического острова в районе иракского Мосула, сообщил телеканал Al Hurra.
Обновлено в 10:13
Футбол

На матче Германия — Сербия задействовали гендерно-нейтральные туалеты

20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет.
Обновлено в 10:44
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Петросян не спешит увольнять Степаненко

Как сообщил другой сотрудник театра юморист Михаил Вашуков, отныне ему пришлось занять место Степаненко в семейных репризах Петросяна.
Обновлено в 05:35
Общество

В Минкультуры появится подразделение по вопросам безопасности музеев

В Минкультуры создадут спецподразделение по вопросам комплексной безопасности учреждений культуры, в первую очередь музеев, сообщил замглавы ведомства Николай Овсиенко по итогам совещания в правительстве в четверг, 21 марта.
Обновлено в 10:03
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов Актриса ответила на вопросы поклонников.
Обновлено в 06:22
Космос

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Кино

Данила Козловский снимет фильм о катастрофе в Чернобыле

Актер и режиссер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский рассказали о проекте фильма про катастрофу в Чернобыле, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:12
Экономика

Годовой рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5%

Рост ВВП России в феврале 2019 года ускорился до 1,5% в годовом выражении с 0,7% в январе благодаря росту промышленного производства, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Кабмин одобрил проект соглашения с Мали о военном сотрудничестве

Правительство России одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено в 09:39
Экономика

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.
Обновлено в 11:25
Общество

Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика

Украина захотела сохранить транзит российского газа

Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17
Общество

Штормовой ветер несется на Петербург

Обновлено в 10:52
Кино

В Волгограде скончался актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено в 11:05
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Политика

В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым

Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Спорт

Тарасова раскритиковала выступление Коляды на ЧМ

Судьи оценили выступление Коляды на 84,23 балла.
Обновлено в 08:05
Авто

Haval выпустил топовую версию Haval H9 на российский рынок

Внедорожник Haval H9 — самый крупный и дорогой автомобиль бренда получил в России новую топовую версию Premium.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности

Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
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