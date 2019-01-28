Замглавы «Росгеологии» уволили после скандального видеоРИА Новости 03:06

Сегодня Telegram-канал «Медиакиллер» опубликовал отрывок из стрима заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, который играет в PUBG и параллельно рассказывает о своих рабочих буднях: о сексе со своими подчиненными, о том, со сколькими из них он спал и как уволил работницу за то, что та купила авиабилеты не первого, а всего лишь бизнес-класса.

с чего всё началось

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, видео с неподобающим поведением которого распространилось в Сети. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.

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