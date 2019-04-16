Энергетика
Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 летРоссийская газета 07:24
Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться". Такое мнение высказал 16 апреля на Национальном нефтегазовом форуме заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
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