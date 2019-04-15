Энергетика

Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 летРоссийская газета 07:24

Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться". Такое мнение высказал 16 апреля на Национальном нефтегазовом форуме заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Россия отказалась верить в конец нефтяной эпохи

Lenta.ru07:27

Минэнерго намерено создать площадку цифровизации нефтяной отрасли

ТАСС05:04

Замглавы Минэнерго РФ: век нефти продлится еще 50‐70 лет

Телеканал 360°05:49

Минэнерго: эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет

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Российские власти посчитали, когда закончится «век нефти»

URA.Ru05:29

Минэнерго: эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет

Rambler News Service05:04

Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 лет

Российская газета07:24
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Политика

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Авто

Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения

На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Чили самолет упал на дом, есть жертвы

В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Футбол

«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов

Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено в 17:08
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.
Обновлено в 04:53
Авто

На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки

В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Политика

Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует

Обновлено в 14:16
Происшествия

На чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка

На открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая потасовка с участием нескольких десятков человек.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль Собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено в 15:32
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Баскетбол

Казинс получил травму мышцы бедра

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Экономика

В «БКС Брокер» расскажут, как сделать инвестиции понятными

Бытует мнение, что сфера инвестиций вообще доступна только кредитным организациям и государству.
Обновлено в 07:06
Происшествия

В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама

Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Веер ракет: сможет ли новая система ПВО отпугнуть от России авиацию НАТО

Обновлено в 01:00
Политика

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

Во вторник власти Украины обратились в Международный трибунал, потребовав немедленного освобождения Россией моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:43
Экономика

Законопроекты о новых правилах специнвестконтрактов внесены в Госдуму

Пакет законопроектов, направленных на уточнение механизма специнвестконтрактов (СПИК), правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Общество

От Меган Маркл уволился очередной подчиненный

Обновлено в 06:03
Политика

Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде

Объявивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в геноциде.
Обновлено в 16:12
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Пентагон претендует на присутствие в Арктике — в противовес России

Заместитель начальника штаба ВМС вице-адмирал Уильям Морэн заявил, что Арктика является приоритетным направлением для американских военных, а потому военный флот США будет наращивать своё присутствие в регионе — с тем, чтобы помешать России вольготно осваивать территории.
Обновлено в 17:08
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество

Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 13:52
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Происшествия

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Обновлено в 14:51
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