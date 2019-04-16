Энергетика

Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 летРоссийская газета 07:24

Эра нефти продлится еще около 50-70 лет, или примерно до конца текущего века, и по этому поводу "не надо отчаиваться". Такое мнение высказал 16 апреля на Национальном нефтегазовом форуме заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.
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Минэнерго: эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет

Rambler News Service05:04

Замглавы Минэнерго РФ: век нефти продлится еще 50‐70 лет

Телеканал 360°05:49

Минэнерго: эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет

News.ru05:35

Российские власти посчитали, когда закончится «век нефти»

URA.Ru05:29

Замглавы Минэнерго: Эра нефти продлится еще 50-70 лет

Российская газета07:24

Минэнерго намерено создать площадку цифровизации нефтяной отрасли

ТАСС05:04

В Минэнерго РФ рассказали, сколько продлится «век нефти»

REGNUM05:30
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Происшествия

СК завел дело после сообщений о стрельбе по детям из пневматики в Орле

"СУСК РФ по Орловской области принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту хулиганских действий, совершенных в отношении нескольких местных жителей, в том числе двух несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:09
Политика

Посла Франции возмутила шутка украинского ведущего о пожаре в Нотр-Дам

Шутка украинского телеведущего Тараса Березовца, касающаяся пожара в Соборе Парижской Богоматери, возмутила посла Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Пять жительниц Кузбасса похитили у 20 сирот 15 млн рублей

Обновлено в 04:08
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу

Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.
Обновлено в 07:12
Гаджеты

Самый большой телевизор Samsung за 6 млн рублей появился в России

Обновлено в 00:57
Политика

Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:28
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели.
Обновлено в 08:32
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено в 09:14
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Иерусалиме загорелась мечеть Аль-Акса

Огонь вспыхнул в комнате охраны комплекса Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Как выглядит Саша Савельева после родов

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Политика

В партии Савченко сообщили о ее намерении баллотироваться в Раду

Обновлено в 09:38
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Волгограде слесарь шесть лет насиловал мальчика

Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Шесть лет этот педофил принуждал ребенка к своим плотским утехам.
Обновлено в 06:20
Политика

В Кремле подтвердили одобрение Путиным строительства ВСМ до Петербурга

Обновлено в 05:30
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Серпухове

В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Свидетели дают показания против Кокорина и Мамаева: онлайн из суда

Обновлено в 05:21
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Происшествия

Над Эрмитажем приспустили флаг России после пожара в Нотр-Даме

Руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России над зданием Зимнего дворца в знак солидарности c Францией после разрушительного пожара в парижском соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Энергетика

«Газпром нефть» в 2019 г увеличит добычу нефти с учетом ОПЕК+ на 1,5%

"Газпром нефть" планирует в 2019 году увеличить добычу нефти с учетом ОПЕК+ на 1,5%, углеводородов — на 3%, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Вадим Яковлев.
Обновлено в 09:08
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