Экономика

Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 годРИА Новости 07:08

Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
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Больше всего из сотрудников МВД в 2018 году заработал замглавы ведомства Аркадий Гостев, его доход составил 38 миллионов, следует из декларации
 на сайте министерства.
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