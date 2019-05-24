Экономика
Замглавы МВД заработал 38 миллионов рублей за 2018 годРИА Новости 07:08
Заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев задекларировал в 2018 году доход в 38 миллионов рублей - самый большой среди заместителей главы МВД, следует из сведений о доходах, размещенных на сайте ведомства.
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Больше всего из сотрудников МВД в 2018 году заработал замглавы ведомства Аркадий Гостев, его доход составил 38 миллионов, следует из декларации на сайте министерства.Дождь02:09
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Заявивший об обнищании полицейских замминистра МВД задекларировал 38 млн
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