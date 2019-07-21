Политика
Замглавы МИДа Рябков встретился с Мадуро в КаракасеИзвестия вчера в 20:50
Замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Она состоялась на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Венесуэле, где дипломат находится с визитом с 20 по 22 июля.
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Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 19 июля в 09:40
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
Народные новости19 июля в 10:04
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