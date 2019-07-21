Политика
Замглавы МИД России встретился с МадуроГазета.Ru 20:47
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, встреча состоялась на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
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Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости вчера в 09:40
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
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