Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что встретился с венесуэльским президентом Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно имеющейся информации, встреча состоялась на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.

Экономика Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Политика Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина» Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Армия и оружие В Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным.

Кино В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.

Происшествия Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.

Авто Названы самые распространенные автомобили в парке Тольятти Как пишут специалисты «АвтостатИнфо», по состоянию на начало этого года в автопарке Тольятти насчитывается 229 067 автомобилей, из которых 138 990 экземпляров приходится на модели марки LADA.

Происшествия В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.

Происшествия Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло Число без вести пропавших в зоне наводнения в Иркутской области выросло до 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по региону в воскресенье.

Политика На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.

Здоровье Лекобеспечение еще 19 орфанных заболеваний может быть передано на федеральный уровень Финансирование лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих орфанных заболеваний в ближайшее время может быть переведено на федеральный уровень.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Авто Mustang GT получает новую цветовую палитру Новой палитрой цветов Mustang GT Fastback обязан легендарному прошлому культового автомобиля.

Общество Почти все пострадавшие от паводка в Иркутской области получили выплаты По данным местных властей, не получили выплаты те, кто на время покинул регион Власти Иркутской области отчитались о результатах работ за последние 18 суток по ликвидации последствий паводка в регионе, а также о помощи жителям.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.

Происшествия Названа новая версия гибели группы Дятлова Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.

Политика Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.