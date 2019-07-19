Политика
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом ВенесуэлыТК Звезда вчера в 19:53
Политик посетил Каракас с целью участия в министерской встрече Координационного бюро Движения присоединения. «Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», - цитирует ТАСС слова Рябкова. Ранее он уже обсуждал тему ситуации в Венесуэле с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон.
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Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 19 июля в 09:40
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
Народные новости19 июля в 10:04
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Футбол
Олег Кононов: без проблем с судейством «Спартак» набрал бы шесть очков
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после ничейного матча с ФК "Ростов" прокомментировал судейство его команды в первых двух турах чемпионата России.
Обновлено в 03:06
Технологии
Без гелия даже лучше. В семействе Ultrastar DC HC300 появился жесткий диск объемом 10 ТБ
По сравнению с гелиевым жестким диском Ultrastar DC HC510 объемом 10 ТБ накопитель Ultrastar DC HC330 обеспечивает прироста производительности до 40% при малой глубине очереди и записи небольших блоков с произвольным доступом.
Обновлено вчера в 17:36
Единоборства
Олейник попал в больницу после боя с Харрисом
Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Авто
Volvo отзывает полмиллиона автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars объявила масштабный отзыв своих автомобилей по всему миру, коснувшийся около 500 000 машин.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Армия и оружие
Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела
Обновлено вчера в 18:33
Политика
На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
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Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Из-за пожара в доме престарелых в Брянской области погиб человек
Из-за пожара в доме-интернате для инвалидов и престарелых в Брянской области погиб мужчина 1949 года рождения.
Обновлено в 02:25
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Шоу-бизнес
Сын Плющенко попал в больницу после тренировки
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр попал в больницу после тренировки.
Обновлено вчера в 15:53
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено вчера в 06:26
Происшествия
На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 01:27
Политика
Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму
Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено вчера в 12:50
Кино
Не предел: Marvel рассказала о новых проектах на Comic-Con
На конвенте Comic-Con президент студии Marvel Кевин Файги рассказал обо всех проектах четвертой кинематографической фазы и поделился планами на будущее.
Обновлено в 03:00
Политика
КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50
Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
Обновлено вчера в 21:50
Религия
Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках
В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено вчера в 08:58
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Политика
На Донбассе выборы в Раду едва не завершились экстерном
На одном из избирательных участков города Бахмут в оккупированной украинскими войсками части Донбасса члены 624-й участковой избирательной комиссии подписали себе приговор, попытавшись сфальсифицировать голосование.
Обновлено в 01:50