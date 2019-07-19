Политика
Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом ВенесуэлыТК Звезда вчера в 19:53
Политик посетил Каракас с целью участия в министерской встрече Координационного бюро Движения присоединения. «Мы имели честь быть принятыми президентом Николасом Мадуро», - цитирует ТАСС Рябкова. Ранее он уже обсуждал тему ситуации в Венесуэле с заместителем госсекретаря США Андреей Томпсон.
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Конечно, это один из вопросов, и думаю, что без него не обойтись, но по большому счету здесь ничего экстраординарного и сенсационного нет и быть не может.
— Сергей Рябков, российский дипломатРИА Новости 19 июля в 09:40
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Рябков обсудит тему российских военных специалистов во время своего визита в Венесуэлу
Народные новости19 июля в 10:04
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