Армия и оружие
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского проливаRT на русском вчера в 15:20
Американский президент Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу государства. По словам Трампа, беспилотник «угрожал сохранности корабля и его команды».
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Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник.
— Аббас Аракчи, иранский дипломатRambler News Service 03:18
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Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник
Комсомольская правда11:30
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
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