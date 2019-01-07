Общество

Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Известия
04:25

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Валерий Максименко.
Известия04:25
с чего всё началось

Замглавы ФСИН увидел тоску и безнадегу в глазах сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под «колоссальным психологическим давлением», заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Валерий Максименко.
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