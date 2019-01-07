Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под «колоссальным психологическим давлением», заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Валерий Максименко.

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Валерий Максименко.

Религия Религия Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

Путешествия Путешествия Япония ввела налог для туристов на выезд из страны

Транспорт Транспорт В двух аэропортах Берлина отменены рейсы из-за забастовки персонала В числе отмененных оказался рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Шенефельда в Москву.

Общество Общество Россияне заплатили 74 миллиона рублей за курение в неположенных местах По данным ведомства, которые приводит ТАСС, за это нарушение любители табака в общей сложности заплатили административных штрафов на сумму, превышающую 74 млн. рублей.

Общество Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.

Общество Общество В США предлагают работу мечты — жить на острове без Wi-Fi и телевизора В США ищут пару, которая согласится жить и работать в гостинице на острове, расположенном недалеко от Сан-Франциско, сообщает Travel And Leisure.

Общество Общество Путин побывал на петербургском фестивале ледовых скульптур Президент России Владимир Путин в понедельник посетил фестиваль ледовых скульптур "Путешествие вокруг света" в Петропавловской крепости.

Общество Общество Первые саудовские женщины-стюардессы приступят к работе в январе

Общество Общество В Сирии для паломников открыли места библейской истории В Сирии для паломников снова открылись ветхозаветные святые места, включая Пещеру первой крови в Дамаске и гробницу Авеля в мечети недалеко от сирийской столицы.

Общество Общество Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах

Общество Общество Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.

ЖКХ ЖКХ Морозная погода не повлияла на работу систем жизнеобеспечения Москвы Морозная погода в Москве не привела к нарушению работы систем жизнеобеспечения, в городе бесперебойно подается тепло, вода и газ, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Религия Религия Медведев поздравил россиян с Рождеством

Транспорт Транспорт Движение ограничат на нескольких улицах Куркино с 9 января Движение транспорта будет ограничено на нескольких улицах северо-запада Москвы с 9 января по 30 июля, сообщили в центре транспортного комплекса столицы.