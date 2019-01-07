Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под «колоссальным психологическим давлением», заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Валерий Максименко.

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Валерий Максименко.

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