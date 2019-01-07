Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомстваИзвестия04:25
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Валерий Максименко.
Известия04:25
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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под «колоссальным психологическим давлением», заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Валерий Максименко.РБК01:39
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На вручении томоса стоявший рядом с Порошенко священник упал в обморок
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Следователи проводят проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в новогодние праздники на юго-западе Москвы после того как он съел таблетку в гостях у бабушки с дедушкой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Умер писатель и ученый Николай Лисовой
Писатель и ученый, один из авторов "Православной энциклопедии" Николай Лисовой скончался в ночь на 7 января, ему было 72 года.
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Скончался актер Уильям Морган Шеппард
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Предстоятель ПЦУ вспомнил в рождественской литургии патриарха Кирилла
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