Общество

Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Известия
04:25

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению. Об этом заявил журналистам замглавы ведомства Валерий Максименко.
Известия04:25
с чего всё началось

Замглавы ФСИН увидел тоску и безнадегу в глазах сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под «колоссальным психологическим давлением», заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы ведомства Валерий Максименко.
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Подробнее о событии

ФСИН пожаловалась на тоску и безнадегу в глазах сотрудников

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«В их глазах такая тоска, такая безнадега». Замглавы ФСИН рассказал о том, как устали его сотрудники

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Замглавы ФСИН увидел тоску и безнадегу в глазах сотрудников ведомства

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Руководство ФСИН увидело безнадегу в глазах сотрудников

Коммерсантъ02:31

Руководство ФСИН заявило о моральном износе сотрудников

News.ru01:32
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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