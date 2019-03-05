Футбол
Замглавы ФСИН посчитал безделье Кокорина причиной онемения ногиИзвестия 09:44
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко объяснил, почему у футболиста Александра Кокорина возникли проблемы с ногой. По его словам, он лишь «лежит, смотрит телевизор, ест и усиленно набирает вес».
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с чего всё началось
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко связал проблемы с ногой арестованного футболиста Александра Кокорина с его малоподвижностью и нежеланием заниматься спортом.Интерфакс-Спорт06:34
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