Замглавы ФСИН объяснил онемение ноги у Кокорина в СИЗО его бездельемАгентство Телеграф 08:39

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко связал проблемы с ногой арестованного футболиста Александра Кокорина с его малоподвижностью и нежеланием заниматься спортом.

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Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что проблемы с ногой у находящегося в следственном изоляторе футболиста "Зенита" Александра Кокорина возникли из-за его малоподвижности и нежелания заниматься спортом.

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