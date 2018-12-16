Общество

Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
РБК
11:19

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня». Об этом в интервью МК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. При этом он не уточнил, когда именно будут закрыты следственные изоляторы.
РБК11:19
с чего всё началось

Москву ждет великое переселение зэков: «Бутырку» закрывают навсегда

Легендарный тюремный замок «Бутырка», где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро прекратит свое существование. Вместе с «Бутыркой» закроется еще один московский изолятор - № 3 «Красная Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской тишины».
Московский Комсомолец04:41

Подробнее о событии

От Пугачева до Кокорина. Чем известна «Бутырка», которую решили закрыть

Телеканал 360°12:11

ФСИН приняла окончательное решение закрыть следственные изоляторы «Бутырка» и «Пресня»

Эхо Москвы13:02

Прощай, тюрьма

Российская газета08:18

Лидер группы «Бутырка» предложил открыть музей тюремной жизни в закрывшейся «Бутырке»

Говорит Москва11:49

Легендарный изолятор «Бутырка» закроют в Москве

Москва 2407:02

Легендарную «Бутырку» закрывают навсегда

News.ru06:31

Москву ждет великое переселение зэков: «Бутырку» закрывают навсегда

Московский Комсомолец04:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Транспорт

МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве

«В ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

Новогоднюю елку для Московского Кремля срубили на территории Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Качанова.
Обновлено в 06:29
Общество

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет

По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
Обновлено в 05:28
Транспорт

ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве

Предновогодние пробки начнутся на дорогах Москвы уже в понедельник, 17 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 06:19
Общество

Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин

Почетный директор Института философии РАН академик Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни в пятницу, сообщается на сайте учреждения.
Обновлено в 07:16
Путешествия

Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России

Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
Обновлено в 10:58
Общество

Защитники животных разделись в центре Барселоны

В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Общество

В МФЦ появятся криптокабины в 2019 году

Во второй половине 2019 года в многофункциональных центрах (МФЦ) поставят специальные криптокабины, с помощью которых там смогут оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет.
Обновлено в 13:01
Путешествия

Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань

Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными

Обновлено в 08:28
Общество

В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю

Ночные температуры в Москве составят минус 14-17 градусов, в Подмосковье до -20, а в пониженных участках рельефа до -22.
Обновлено в 04:18
Общество

Два жителя Канады выиграли в лотерее $12 млн

В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой 16 млн канадских долларов ($12 млн).
Обновлено в 12:39
Общество

Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года

Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.
Обновлено в 00:56
Общество

Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой ради Меган Маркл

Принц Гарри решил пожертвовать рождественской охотой ради супруги Меган Меркл.
Обновлено в 14:30
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