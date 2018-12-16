Общество
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»РБК11:19
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня». Об этом в интервью МК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. При этом он не уточнил, когда именно будут закрыты следственные изоляторы.
РБК11:19
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с чего всё началось
Легендарный тюремный замок «Бутырка», где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро прекратит свое существование. Вместе с «Бутыркой» закроется еще один московский изолятор - № 3 «Красная Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской тишины».Московский Комсомолец04:41
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МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве
«В ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.
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Общество
Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Новогоднюю елку для Московского Кремля срубили на территории Щелковского района Подмосковья, передает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Качанова.
Обновлено в 06:29
Общество
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
Обновлено в 05:28
Транспорт
ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве
Предновогодние пробки начнутся на дорогах Москвы уже в понедельник, 17 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 06:19
Общество
Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин
Почетный директор Института философии РАН академик Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни в пятницу, сообщается на сайте учреждения.
Обновлено в 07:16
Путешествия
Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России
Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
Обновлено в 10:58
Общество
Защитники животных разделись в центре Барселоны
В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Общество
В МФЦ появятся криптокабины в 2019 году
Во второй половине 2019 года в многофункциональных центрах (МФЦ) поставят специальные криптокабины, с помощью которых там смогут оформлять биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет.
Обновлено в 13:01
Путешествия
Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань
Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными
Обновлено в 08:28
Общество
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Морозная и солнечная зима останется в Москве всю неделю
Ночные температуры в Москве составят минус 14-17 градусов, в Подмосковье до -20, а в пониженных участках рельефа до -22.
Обновлено в 04:18
Общество
Два жителя Канады выиграли в лотерее $12 млн
В Канаде разыграли джекпот национальной лотереи «6 из 49» общей суммой 16 млн канадских долларов ($12 млн).
Обновлено в 12:39
Общество
Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года
Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.
Обновлено в 00:56
Общество
Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой ради Меган Маркл
Принц Гарри решил пожертвовать рождественской охотой ради супруги Меган Меркл.
Обновлено в 14:30