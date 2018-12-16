Вместе с «Бутыркой» закроется еще один московский изолятор - № 3 «Красная Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской тишины». В общей сложности почти пять тысяч узников этих СИЗО переселятся на дальние окраины — возможно, на территорию Новой Москвы.

с чего всё началось

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня». Об этом в интервью МК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. При этом он не уточнил, когда именно будут закрыты следственные изоляторы.

Общество Общество В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель России Ранее телеканал «360» сообщал, что главную новогоднюю ель России срубят 16 декабря на территории Московского учебно-опытного лесничества в Щёлковском муниципальном районе.

Путешествия Путешествия Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.

Общество Общество В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.

Транспорт Транспорт МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве «В ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.

Транспорт Транспорт ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве Предновогодние пробки начнутся на дорогах Москвы уже в понедельник, 17 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Общество Общество Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин Почетный директор Института философии РАН академик Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни в пятницу, сообщается на сайте учреждения.

Путешествия Путешествия Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.

Общество Общество В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

Общество Общество Зоозащитники устроили «лежачую» акцию на площади в Барселоне Стоит напомнить, что подобную акцию зоозащитники провели в Барселоне два года назад, в 2016 году.

Общество Общество В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными В американском штате Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими и экзотическими животными.

Общество Общество Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3–5 градусов.

Общество Общество Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.

Общество Общество «Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя Город Калинин (Тверь) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 14 октября 1941 года, после ожесточенных оборонительных боев.

Общество Общество Сотрудники Tesla рассказали о приступах ярости Илона Маска Издание Wired собрало несколько отзывов от сотрудников, инженеров и даже руководителей компании Tesla, каждый из которых может рассказать о неприятном опыте общения с Илоном Маском во время работы на него.