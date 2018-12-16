Общество

Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
РБК
11:19

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня». Об этом в интервью МК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. При этом он не уточнил, когда именно будут закрыты следственные изоляторы.
РБК11:19
с чего всё началось

Москву ждет великое переселение зэков: «Бутырку» закрывают навсегда

Вместе с «Бутыркой» закроется еще один московский изолятор - № 3 «Красная Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской тишины». В общей сложности почти пять тысяч узников этих СИЗО переселятся на дальние окраины — возможно, на территорию Новой Москвы.
Московский Комсомолец04:41

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Зампред ОНК Москвы Меркачева считает, что в закрытии СИЗО «Бутырки» есть свои плюсы и минусы

Эхо Москвы11:06

СИЗО «Бутырка» будет закрыта

Российская газета08:18

Легендарный изолятор «Бутырка» закроют в Москве

Москва 2407:02

Легендарную «Бутырку» закрывают навсегда

News.ru06:31

СМИ сообщают о скором закрытии «Бутырки»

Molnet.ru06:00

Москву ждет великое переселение зэков: «Бутырку» закрывают навсегда

Московский Комсомолец04:41

СМИ узнали о скором закрытии «Бутырки»

Говорит Москва05:33
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Общество

Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

Обновлено в 06:29
Путешествия

Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань

Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет

По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
Обновлено в 05:28
Транспорт

ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве

Предновогодние пробки начнутся на дорогах Москвы уже в понедельник, 17 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 06:19
Общество

Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин

Обновлено в 07:16
Путешествия

Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России

Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
Обновлено в 10:58
Общество

В Нью-Джерси запретят цирковые представления с дикими животными

Губернатор американского штата Нью-Джерси подписал закон, запрещающий цирковые представления с дикими и экзотическими животными, говорится в сообщении на сайте губернатора штата.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

Защитники животных разделись в центре Барселоны

В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Общество

Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3–5 градусов.
Обновлено в 09:36
Общество

В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года

Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.
Обновлено в 00:56
Транспорт

МЧС экстренно предупредило москвичей о тумане

Обновлено вчера в 16:12
Общество

Сотрудники Tesla рассказали о приступах ярости Илона Маска

Издание Wired собрало несколько отзывов от сотрудников, инженеров и даже руководителей компании Tesla, каждый из которых может рассказать о неприятном опыте общения с Илоном Маском во время работы на него.
Обновлено 14 декабря в 09:18
Здоровье

Воду с неприятным запахом во Владимире объявили годной для питья

Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

На фестивале «Путешествие в Рождество» возродят советское застолье

Обновлено в 11:27
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