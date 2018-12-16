Общество
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»РБК11:19
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня». Об этом в интервью МК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко. При этом он не уточнил, когда именно будут закрыты следственные изоляторы.
РБК11:19
Оценить
37 человек отреагировали
с чего всё началось
Вместе с «Бутыркой» закроется еще один московский изолятор - № 3 «Красная Пресня». Под вопросом и судьба «Матросской тишины». В общей сложности почти пять тысяч узников этих СИЗО переселятся на дальние окраины — возможно, на территорию Новой Москвы.Московский Комсомолец04:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Общество
Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Обновлено в 06:29
Путешествия
Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань
Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
По словам экспертов, убранство захоронения рассказывает о самом погребённом, который, как удалось выяснить, был высокопоставленным жрецом Вах-Ти времён правления фараонов V династии Древнего Египта.
Обновлено в 05:28
Транспорт
ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве
Предновогодние пробки начнутся на дорогах Москвы уже в понедельник, 17 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 06:19
Общество
Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин
Обновлено в 07:16
Путешествия
Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России
Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
Обновлено в 10:58
Общество
В Нью-Джерси запретят цирковые представления с дикими животными
Губернатор американского штата Нью-Джерси подписал закон, запрещающий цирковые представления с дикими и экзотическими животными, говорится в сообщении на сайте губернатора штата.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Защитники животных разделись в центре Барселоны
В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Общество
Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе
На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3–5 градусов.
Обновлено в 09:36
Общество
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
В Московском районе Санкт-Петербурга на продажу выставлена доля в 58-комнатной квартире.
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года
Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.
Обновлено в 00:56
Транспорт
МЧС экстренно предупредило москвичей о тумане
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Сотрудники Tesla рассказали о приступах ярости Илона Маска
Издание Wired собрало несколько отзывов от сотрудников, инженеров и даже руководителей компании Tesla, каждый из которых может рассказать о неприятном опыте общения с Илоном Маском во время работы на него.
Обновлено 14 декабря в 09:18
Здоровье
Воду с неприятным запахом во Владимире объявили годной для питья
Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
На фестивале «Путешествие в Рождество» возродят советское застолье
Обновлено в 11:27