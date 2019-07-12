Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставкуКоммерсантъ 04:16

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, заявление он написал вчера. Собеседник агентства утверждает, что причиной ухода стало состояние здоровья господина Малиновского.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Интерфакс05:32

СФ рассмотрит 23 июля вопрос об отставке Малиновского с поста заместителя генпрокурора

ТАСС05:16

СМИ сообщили об уходе замгенпрокурора Малиновского в отставку

Известия03:29

Совет Федерации рассмотрит вопрос об отставке замгенпрокурора Малиновского 23 июля

Говорит Москва05:51

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку

Коммерсантъ04:16

Выпавший из машины замгенпрокурора России подал в отставку

Lenta.ru03:54

Еще один заместитель Чайки подал в отставку

РБК05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
Гаджеты

В IDC уверены, что рынок ПК за год вырос на 4,7%

Второе место занимает компания HP, доля которой по итогам квартала составила 23,7%. Год назад HP принадлежало 24,0% рынка.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства

В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Россия начала поставки С-400 в Турцию

Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Политика

Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко

Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Политика

Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика

В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы

Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В аэропорту Краснодара за дебош задержан актер Тимур Ефременков

Обновлено в 04:15
Футбол

Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень

Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Политика

СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Российская туристка попала в психбольницу на Бали

Обновлено вчера в 06:13
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации

Бывший глава Украины Пётр Порошенко прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 07:42
Общество

В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Экономика

Достаточность капитала «Восточный» опустилась ниже минимума

Сегодня, 12 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ПАО Банк «Восточный» находился ниже минимального уровня с 31 мая по 05 июня 2019 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось

Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО

В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Первый замначальника СКЖД задержан по подозрению во взяточничестве

Как уточнили в ведомстве, 11 июля 2019 года следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Обновлено в 02:35
Баскетбол

Мозгов достиг устной договоренности с «Химками»

Обновлено в 05:12
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия

К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками

Обновлено в 06:38
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Общество

Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Автоспорт

На «Сильверстоуне» стартует Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Обновлено вчера в 22:00
Общество

ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД

Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное