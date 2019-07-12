Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставкуКоммерсантъ 04:16
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, заявление он написал вчера. Собеседник агентства утверждает, что причиной ухода стало состояние здоровья господина Малиновского.
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Гаджеты
В IDC уверены, что рынок ПК за год вырос на 4,7%
Второе место занимает компания HP, доля которой по итогам квартала составила 23,7%. Год назад HP принадлежало 24,0% рынка.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничестве России (ФСВТС) подтвердил начало поставок Турции С-400.
Обновлено в 04:08
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Политика
В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы
Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Политика
СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Глава СПЧ назвал мем о депутате кировской гордумы легкой усмешкой
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал обращение в полицию депутата городской думы Кирова Павла Валенчука из-за публикации в сети Интернет.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
Порошенко оценил законопроект Зеленского о его люстрации
Бывший глава Украины Пётр Порошенко прокомментировал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 07:42
Общество
В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров
На всей территории Иркутской области с 11 июля введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Левченко, сообщает пресс-служба губернатора.
Обновлено в 04:43
Экономика
Достаточность капитала «Восточный» опустилась ниже минимума
Сегодня, 12 июля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что норматив достаточности базового капитала (Н1.1) ПАО Банк «Восточный» находился ниже минимального уровня с 31 мая по 05 июня 2019 года.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Происшествия
Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО
В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Первый замначальника СКЖД задержан по подозрению во взяточничестве
Как уточнили в ведомстве, 11 июля 2019 года следователями совместно с оперативными подразделениями УФСБ России по Ростовской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан первый заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Обновлено в 02:35
Баскетбол
Мозгов достиг устной договоренности с «Химками»
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения
Юная скрипачка российского происхождения Катя Цуканова скончалась в Лондоне, пишет газета The Telegraph.
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
К защитникам сквера в Екатеринбурге пришли с обысками
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра
Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено в 07:36
Общество
Названы вузы с самыми богатыми выпускниками
Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов.
Обновлено в 07:26
Автоспорт
На «Сильверстоуне» стартует Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Обновлено вчера в 22:00
Общество
ФАР поддержала идею о сроках льготной уплаты штрафов ГИБДД
Ранее в Госдуму был внесён законопроект об увеличении срока льготного погашения штрафов за нарушение правил дорожного движения до 30 дней.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:08