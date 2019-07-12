Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставкуИнтерфакс 05:32
По информации "Коммерсанта", у замгенпрокурора начались проблемы со здоровьем после того, как в конце января 2019 года он начал курировать прокуроров Сибирского федерального округа. Источники газеты говорят, что Малиновского может сменить прокурор Воронежской области Николай Шишкин.
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