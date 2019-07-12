Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставкуКоммерсантъ 04:16
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, заявление он написал вчера. Собеседник агентства утверждает, что причиной ухода стало состояние здоровья господина Малиновского.
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Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
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Политика
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С открытием нового терминала дорога до вуза стала удобнее и быстрее: теперь с платформы Ленинградская Рижского направления Московской железной дороги можно пересесть на станцию Московского центрального кольца «Стрешнево».
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Рассматриваемые положения закона "О национальной платежной системе" на практике не приведут к уходу международных платежных систем (МПС) из России.
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Обновлено вчера в 14:02
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