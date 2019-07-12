Политика

Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставкуКоммерсантъ 04:16

Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, заявление он написал вчера. Собеседник агентства утверждает, что причиной ухода стало состояние здоровья господина Малиновского.
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Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

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