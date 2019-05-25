Заместитель ростовского губернатора подал в отставкуREGNUM 13:29

Сегодня, 25 мая, стало известно, что опустеет один из кабинетов в правительстве Ростовской области. Так, по собственному желанию должность заместителя губернатора покидает Юрий Молодченко. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе главы региона.

Политика Все активы Порошенко могут арестовать Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Происшествия Во Владикавказе девушку насмерть придавило деревом В субботу в столице Северной Осетии во время сильного ветра на девушку упало дерево.

Культура Писатель Андрей Рубанов выиграл премию «Нацбест-2019» Литературную премию "Национальный бестселлер-2019" выиграл автор романа "Финист — Ясный Сокол" Андрей Рубанов.

Происшествия В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Происшествия В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.

Хоккей Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".

Происшествия СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Происшествия В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Аналитики уверены, что Дзюба не перейдет в английский клуб После победы в чемпионате России нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил, что хотел бы продолжить карьеру в английском клубе.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ.

Происшествия Уволен подозреваемый в злоупотреблениях вице-премьер Чувашии Владимир Аврелькин ещё в январе был отстранён от должности зампредседателя кабинета министров — министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Происшествия Замглавы УФНС Ростовской области задержали Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.

Шоу-бизнес Вся жизнь в тени Пугачевой: трагедия Кристины Орбакайте 25 мая российская актриса и певица Кристина Орбакайте отмечает 48-летие. С самого утра знаменитость начали поздравлять коллеги и родные.

Культура Видео: Зеленский снялся в «Лиге смеха», станцевав на сцене Зеленский вышел на сцену к бывшим коллегам, чем вызвал бурные овации зрителей в зале.