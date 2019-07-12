Политика

Заместитель генпрокурора Малиновский подал в отставкуВзгляд.ру 03:47

«Вчера заместитель генпрокурора Владимир Малиновский написал заявление», – передает РИА «Новости» слова источник, уточнившего, что причиной увольнения стало состояние здоровья 67-летнего замгенпрокурора. Генпрокуратура пока эту информацию не подтвердила.
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СМИ сообщили об уходе замгенпрокурора Малиновского в отставку

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СФ рассмотрит 23 июля вопрос об отставке Малиновского с поста заместителя генпрокурора

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Коммерсантъ04:16

Выпавший из машины замгенпрокурора России подал в отставку

Lenta.ru03:54

Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку

Интерфакс05:32
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Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

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В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
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Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
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