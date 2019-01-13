Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Новый российский пистолет для Минобороны, который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году. В марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство.

Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году

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