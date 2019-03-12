Космос

Заменены неисправные приборы в ракете-носителе «Союз-ФГ»Вести.Ru 06:50

Специалистами заменены два неисправных прибора в ракете-носителе "Союз-ФГ", планировавшейся для запуска в четверг пилотируемого корабля "Союз МС-12" с экипажем МКС, передает РИА Новости.
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«РИА Новости»: на Байконуре прошли неудачные испытания «Союза-ФГ»

Коммерсантъ09:46

Украинские специалисты лично устранили неисправность в российской ракете на Байконуре

Взгляд.ру10:05

Космонавт Овчинин подтвердил устранение неисправности в ракете «Союз-ФГ»

ТАСС10:16

Роскосмос опроверг проблемы с ракетами перед запуском

Телеканал 360°07:53

Заменены неисправные приборы в ракете-носителе «Союз-ФГ»

Вести.Ru06:50

Проблемы с ракетой «Союз-ФГ» возникли во время испытаний

News.ru06:49

Космонавт подтвердил, что на «Союзе-ФГ» решили технические проблемы

РИА Новости10:42
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Футбол

«Ливерпуль» победил «Баварию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мюнхене в среду, завершилась со счетом 3:1. В составе мерсисайдцев голы забили Садио Мане (26-я и 84-я минуты) и Вирджил ван Дейк (69), мяч в свои ворота на 39-й минуте срезал защитник гостей Жоэль Матип.
Обновлено в 17:53
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Менеджер Началовой опровергла сообщения о выписке певицы из реанимации

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на сообщения о выписке артистки из реанимации.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Цыганова обвинила покойного Кобзона в домогательствах

Российская певица Вика Цыганова рассказала, что народный артист СССР Иосиф Кобзон во время гастролей поздно вечером звал ее к себе в номер.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Российский депутат-«патриот» избил учительницу по наводке племянницы

Обновлено в 11:02
Политика

Британские депутаты отказались от Brexit без сделки

Депутаты Парламента Великобритании проголосовали за поправку к проекту правительства, которая препятствует реализации Brexit без сделки с ЕС при любых обстоятельствах.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Пилот разбившегося Boeing сообщал о проблемах с управлением полетом

Пилот разбившегося самолета Ethiopian Airlines перед катастрофой сообщал о наличии проблем с управлением, и что он намерен вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 10:56
Политика

США обвинили Россию в нарушениях прав человека в Крыму

Американский Госдепартамент в очередной раз обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму.
Обновлено в 12:13
Политика

Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет

Генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что ФСБ перекрыла поставки из России комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 11:40
Политика

Сторонники новой украинской церкви захватили храм в Ровненской области

Сторонники новой Православной церкви Украины захватили Свято-Николаевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Селец Ровнеской области.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

В Раде рассказали о «космических» потерях ВСУ

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено в 14:43
Политика

Boeing рекомендовала приостановить полеты 737 MAX во всех странах

Американская компания-производитель Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA), Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB), а также авиационным властям и перевозчикам во всем мире приостановить полеты самолетов 737 MAX.
Обновлено в 16:16
Политика

Полу Манафорту увеличили тюремный срок

По решению суда девять месяцев, которые Пол Манафорт провел в предварительном заключении, будут учтены в общем сроке, так что бывшему главе избирательного штаба Дональда Трампа предстоит провести в тюрьме менее семи лет.
Обновлено в 17:05
Происшествия

В Сан-Паулу объявили траур в связи с трагедией в школе

Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил трехдневный траур в связи с гибелью восьми человек в результате нападения на общеобразовательную школу в среду утром.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

БПК «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход

Обновлено в 17:48
Происшествия

Экс-сити-менеджер Саратова сдался властям

Обновлено в 15:17
Политика

Глава МИД Австрии обсудила с Путиным в Москве международную обстановку

Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Число жертв обрушения здания школы в Нигерии возросло вдвое

По предварительным данным, причиной ЧП стала ветхость здания. Есть опасения, что число жертв может возрасти, передает ТАСС.
Обновлено в 16:26
Культура

Ярмольник назвал современный КВН несмешным

Обновлено в 10:13
Политика

Совфед одобрил закон о фейковых новостях

Совет Федерации одобрил закон о борьбе с недостоверной информацией и ответственности за ее распространение.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Прокуратура прокомментировала арест ульяновских депутатов

«ФедералПресс» писал, что Ленинский районный суд Ульяновска вынес решение об аресте на семь суток депутатов, так как в январе этого года они пытались в нерабочее время пройти в здание прокуратуры Ульяновской области, чтобы обсудить с главой ведомства Сергеем Хуртиным ситуацию в Димитровграде.
Обновлено в 08:35
Происшествия

ФСБ подала в суд на «Новую газету» из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов.
Обновлено в 08:41
Спорт

Лазукин поедет на чемпионат мира в Сайтаму вместо Ковтуна

Обновлено в 12:07
Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

По данным газеты "Коммерсант", дагестанское управление МВД отказало Казуеву в допросе Киркорова, Галкина и Аллы Пугачевой и очных ставках с ними.
Обновлено в 05:44
Интернет

В WhatsApp появится функция поиска по картинкам

В мессенджере WhatsApp появится новая функция. Пользователи смогут проверять изображения на подлинность, пишет портал Engadget.
Обновлено в 12:17
Общество

Forbes назвал самых богатых российских холостяков

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых холостяков России.
Обновлено в 12:24
Космос

Госкомиссия утвердила экипаж очередной экспедиции на МКС

Обновлено в 09:05
Кино

Сэмюэл Л. Джексон поведал о расистской брани на съемках у Квентина Тарантино

Американский актер Сэмюэл Л. Джексон пытался отговорить режиссера Квентина Тарантино от использования неполиткорректных слов в «Криминальном чтиве».
Обновлено в 16:17
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Visa и MasterCard заблокировали карты клиентов банка "Еврофинанс Моснарбанк", так как членство этой компании в международных платежных системах приостановлено.
Обновлено в 05:20
Политика

Капитана «Норда» доставят в украинский суд силой

Сегодня, 13 марта, капитана сейнера "Норд" Владимира Горбенко ждали в суде Киева, однако он попросту не явился на заседание.
Обновлено в 13:59
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Российский космонавт
Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 120-й космонавт СССР/России и 547-й космонавт мира. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Первый космический полёт совершил на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-20М» в марте-сентябре 2016 года к Международной космической станции.
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